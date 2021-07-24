Турция ускорила строительство стены на границе с Ираном из-за афганских беженцев (видео)

Власти Турции ускорили строительство в ожидании притока беженцев из Афганистана, которые покидают страну из-за все более распространяющейся власти Талибана.

Пока Талибан заявляет о захвате новых территорий в Афганистане, а количество беженцев из страны растет в геометрической прогрессии, власти Турции решили обезопасить свою страну от наплыва мигрантов и ускорили строительство стены на границе с Ираном в провинции Ван, сообщают местные СМИ.

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Стена протяженностью 63 километра, должна будет сдерживать не только усиливающийся приток беженцев из Афганистана, но и защищать от набегов боевиков. Строительство стартовало еще 10 мая, однако сейчас работы ведутся непрерывно. Высота стены составляет три метра, а ширина – 2,8 метра. Помимо ограждения работники устанавливают сторожевые вышки, электронные системы наблюдения и прожекторы. Вдоль стены строится дорога для патрулирования.

Видео, как продвигаются работы, появились в сети. В частности, кадрами поделился турецкий журналист Раджип Сойлу.

"Турция строит стену на границе с Ираном, чтобы противостоять растущему потоку афганских мигрантов", – подписал он кадры.

Всего протяженность границы Турции с Ираном в провинции Ван составляет 295 километров.

Превентивные меры турецких властей в ожидании наплыве беженцев небезосновательны. Так, на днях агентство Reuters со ссылкой на турецкие власти и МВД страны сообщило о том, что, начиная с 10 июля, около горы Эрек в восточной провинции Ван были задержаны 1456 мигрантов, большинство из которых афганцы, а также 11 торговцев людьми, которые привезли их в Турцию.

Опасения по поводу потенциального нового притока мигрантов в Турцию из Афганистана через Иран в последние недели возросли, поскольку насилие между афганским правительством и талибами усилилось по мере вывода сил США и НАТО.

По оценкам агентства ООН по делам беженцев, с января 270 тысяч афганцев были перемещены внутри страны, в результате чего число людей, вынужденных покинуть свои дома, превысило 3,5 миллиона.

В прошлом месяце министры иностранных дел Турции, Афганистана и Ирана обсудили сотрудничество в области безопасности, энергетики и миграции, но турецкие дипломатические источники говорят, что между Анкарой и Тегераном нет специального механизма для решения проблемы миграции из Афганистана.

Турция принимает более 4 миллионов беженцев, подавляющее большинство из которых из Сирии, и является ведущей принимающей стороной в мире.

Напомним, недавно талибы сообщили о том, что захватили стратегический КПП Спин-Болдак на границе с Пакистаном. Однако в МВД Афганистана заверили, что отбили эту атаку. Также боевики заявляли, что вернули контроль над КПП Калайи-Нау на границе с Ираном.

Тем временем представитель Талибана и член переговорной группы Сухайль Шахин рассказал в интервью западным СМИ об условиях, при которых они пойдут на перемирие с правительством Афганистана.