Туреччина прискорила будівництво стіни на кордоні з Іраном через афганських біженців (відео)

Влада Туреччини прискорила будівництво в очікуванні припливу біженців з Афганістану, які залишають країну через талібан, влада якого все більше розповсюджується.

Поки Талібан заявляє про захоплення нових територій в Афганістані, а кількість біженців з країни зростає в геометричній прогресії, влада Туреччини вирішила убезпечити свою країну від напливу мігрантів і прискорила будівництво стіни на кордоні з Іраном у провінції Ван, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Стіна протяжністю 63 кілометри повинна буде стримувати не тількиприплив біженців з Афганістану, що посилюється, а й захищати від набігів бойовиків. Будівництво стартувало ще 10 травня, однак зараз роботи ведуться безперервно. Висота стіни становить три метри, а ширина – 2,8 метра. Крім огорожі працівники встановлюють сторожові вишки, електронні системи спостереження і прожектори. Уздовж стіни будується дорога для патрулювання.

Відео, як просуваються роботи, з'явилися в мережі. Зокрема, кадрами поділився турецький журналіст Раджип Сойлу.

"Туреччина будує стіну на кордоні з Іраном, щоб протистояти зростаючому потоку афганських мігрантів", – підписав він кадри.

Всього протяжність кордону Туреччини з Іраном у провінції Ван складає 295 кілометрів.

Превентивні заходи турецької влади в очікуванні напливу біженців небезпідставні. Так, днями агентство Reuters з посиланням на турецьку владу й МВС країни повідомило про те, що, починаючи з 10 липня, біля гори Ерек у східній провінції Ван були затримані 1456 мігрантів, більшість з яких афганці, а також 11 торговців людьми, котрі привезли їх до Туреччини.

Побоювання з приводу потенційного нового припливу мігрантів до Туреччини з Афганістану через Іран в останні тижні зросли, оскільки насильство між афганським урядом і талібами посилилося через виведення сил США і НАТО. За оцінками агентства ООН у справах біженців, із січня 270 тисяч афганців були переміщені всередині країни, через що кількість людей, вимушених покинути свої будинки, перевищила 3,5 мільйона.

Минулого місяця міністри закордонних справ Туреччини, Афганістану й Ірану обговорили співпрацю в області безпеки, енергетики та міграції, але турецькі дипломатичні джерела кажуть, що між Анкарою і Тегераном немає спеціального механізму для вирішення проблеми міграції з Афганістану.

Туреччина приймає понад 4 мільйони біженців, переважна більшість з яких із Сирії, і є провідною приймаючою стороною у світі.

Нагадаємо, нещодавно таліби повідомили про те, що захопили стратегічний КПП Спін-Болдак на кордоні з Пакистаном. Однак у МВС Афганістану запевнили, що відбили цю атаку. Також бойовики заявляли, що повернули контроль над КПП Калайі-Нау на кордоні з Іраном.

Тимчасом представник Талібану і член переговорної групи Сухайл Шахін розповів в інтерв'ю західним ЗМІ про умови, за яких вони підуть на перемир'я з урядом Афганістану.