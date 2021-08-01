"Беспрецедентная атака": хакеры отключили систему для вакцинации против COVID-19 в Италии

Кампания по вакцинации в окрестностях Рима временно приостановлена, пока правоохранители разыскивают злоумышленников.

Хакеры атаковали систему для регистрации на получение вакцины против коронавируса в итальянской провинции Лазио, окружающем Рим. Об этом пишет агентство ANSA, ссылаясь на местное правительство.

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В сообщении говорится, что в результате взлома все системы оказались деактивированы, включая сервисы регионального портала здравоохранения Salute Lazio и сети вакцинации. В результате прививочная компания оказалась под угрозой срыва, ее решили отложить на неопределенное время.

"Это очень мощная хакерская атака, все вышло из строя. Вся региональная база данных находится под угрозой. Это беспрецедентная атака на компьютерную систему региона", — заявил министр здравоохранения Лазио Алессио Д'Амато и пообещал разобраться в ситуации.

Почтовая полиция Италии и прокуратура Рима начали расследование, чтобы привлечь к ответственности организаторов кибератаки. Следователям предстоит раскрыть способ взлома и выяснить, требуют ли злоумышленники выкуп.

Как отмечает Reuters, недавно в Италии вслед за Францией анонсировали введение "паспортов" вакцинации и иммунизации против COVID-19. Документ под названием Green Pass станет разрешением для посещением общественных заведений и массовых мероприятий. Такое решение правительства спровоцировало серии протестов по всей стране.

Ранее ВОЗ объявила о начале четвертой волне COVID-19 и росте смертности из-за штамма "Дельта". Сильнее всего от этой разновидности коронавируса страдают жители Ближнего Востока и Северной Африки, всего же он зафиксирован в 15 из 22 стран Средиземноморского региона.

Тем временем в Европейском союзе вакцинировали уже 70% жителей, при этом 57% граждан уже получили по две прививки. Таким образом власти региона надеются, что у европейцев выработается коллективный иммунитет против коронавируса.

Стало известно, что жительница Италии заразилась COVID-19 за месяц до первых случаев в Ухане. Ученые пытаются найти женщину, которая может раскрыть источник распространения болезни.