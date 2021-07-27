В Евросоюзе 70% населения получили прививку от COVID-19

Две дозы вакцины от коронавируса получили уже 57% совершеннолетних жителей ЕС.

70% взрослых жителей Евросоюза получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Euronews.

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"ЕС сдержал свое слово и выполнил свои обязательства. Наша цель заключалась в том, чтобы защитить 70% взрослого населения Европейского Союза с помощью по крайней мере одной вакцинации в июле. Сегодня мы достигли этой цели", сообщила фон дер Ляйен. По ее словам, 57% совершеннолетних жителей Евросоюза получили обе дозы вакцины и считаются полностью вакцинированными.

Глава Еврокомиссии напомнила об опасности дельта-штамма COVID-19, но порадовалась, что Евросоюз находится в числе лидеров по вакцинации от коронавируса в мире.

О планах привить 70% взрослого населения в Евросоюзе заявляли еще весной. Таким образом Европа должна достигнуть коллективного иммунитета.

Вакцинация от COVID-19 в мире

В Соединенных Штатах Америки полностью вакцинированы 60% взрослых американцев. 69% получили хотя бы одну дозу.

В Великобритании 70,5% получили обе дозы вакцины. Одну дозу получили 88.1% населения королевства.

В Турции две дозы получили 24 миллиона граждан, что составляет 28,4%. Одну дозу вакцины от коронавируса получили 39 миллионов жителей страны (48% населения).

В России первую дозу вакцины получили лишь 22,5% россиян, сообщает РБК. Данных о полной вакцинации в России нет.

В Китае хотя бы одну дозу вакцины получили 43% граждан. Полностью вакцинированы 15,5% жителей Китая.

[ + – ] Вакцинация от COVID-19 по данным Ourworldindata

В Украине одну дозу получили 3 177 761, полностью вакцинированы 1 760 835 жителей страны.

Фокус рассказал, что известно о вакцине Модерна — одной из самых ожидаемых украинцами прививок от коронавируса. А в июле страна получит более 7 миллионов доз Moderna и Coronavac. Разбор всех вакцин, доступных в Украине — в нашем материале.