У Євросоюзі 70% населення отримали щеплення від COVID-19

Дві дози вакцини від коронавірусу отримали вже 57% повнолітніх жителів ЄС.

70% дорослих жителів Євросоюзу отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19. Про це заявила Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Euronews.

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"ЄС стримав своє слово та виконав свої зобовʼязання. Наша мета полягала в тому, щоб захистити 70% дорослого населення Європейського Союзу за допомогою принаймні одного вакцинування в липні. Сьогодні ми досягли цієї мети", — повідомила фон дер Ляєн. За її словами, 57% повнолітніх жителів Євросоюзу отримали обидві дози вакцини та вважаються повністю вакцинованими.

Глава Єврокомісії нагадала про небезпеку дельта-штаму COVID-19, але пораділа, що Євросоюз перебуває в числі лідерів із вакцинації від коронавірусу в світі.

Про плани прищепити 70% дорослого населення в Євросоюзі заявляли ще навесні. Таким чином Європа повинна досягти колективного імунітету.

Вакцинація від COVID-19 у світі

У Сполучених Штатах Америки повністю вакциновані 60% дорослих американців. 69% отримали хоча б одну дозу.

У Великобританії 70,5% отримали обидві дози вакцини. Одну дозу отримали 88.1% населення королівства.

У Туреччині дві дози отримали 24 мільйони громадян, що становить 28,4%. Одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 39 мільйонів жителів країни (48% населення).

У Росії першу дозу вакцини отримали лише 22,5% росіян, повідомляє РБК. Даних про повну вакцинацію в Росії немає.

У Китаї хоча б одну дозу вакцини отримали 43% громадян. Повністю вакциновані 15,5% жителів Китаю.

[ + – ] Вакцинація від COVID-19 за даними Ourworldindata

В Україні одну дозу отримали 3 177 761, повністю вакциновані 1 760 835 жителів країни.

Фокус розповів, що відомо про вакцину Модерну — одну з найочікуваніших українцями щеплень від коронавірусу. А в липні країна отримає більше 7 мільйонів доз Moderna і Coronavac. Розбір всіх вакцин, доступних в Україні, — у нашому матеріалі.