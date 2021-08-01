"Безпрецедентна атака": хакери відключили систему для вакцинації проти COVID-19 в Італії

Кампанія з вакцинації в околицях Риму тимчасово припинена, поки правоохоронці розшукують зловмисників.

Хакери атакували систему для реєстрації на отримання вакцини проти коронавируса в італійській провінції Лазіо, розташованій навколо Риму. Про це пише агентство ANSA, посилаючись на місцевий уряд.

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У повідомленні говориться, що в результаті злому всі системи деактивовали, включаючи сервіси регіонального порталу охорони здоров'я Salute Lazio і мережі вакцинації. В результаті кампанія зі щеплення опинилася під загрозою зриву, її вирішили відкласти на невизначений час.

"Це дуже потужна хакерська атака, все вийшло з ладу. Вся регіональна база даних знаходиться під загрозою. Це безпрецедентна атака на комп'ютерну систему регіону", — заявив міністр охорони здоров'я Лазіо Алессіо Д'Амато і пообіцяв розібратися в ситуації.

Поштова поліція Італії і прокуратура Риму почала розслідування, щоб притягнути до відповідальності організаторів кібератаки. Слідчим належить розкрити спосіб злому і з'ясувати, чи вимагають зловмисники викуп.

Як зазначає Reuters, недавно в Італії слідом за Францією анонсували введення "паспортів" вакцинації та імунізації проти COVID-19. Документ під назвою Green Pass стане дозволом для відвідуванням громадських закладів і масових заходів. Таке рішення уряду спровокувало серії протестів по всій країні.

Раніше ВООЗ оголосила про початок четвертої хвилі COVID-19 і зростанні смертності через штам "Дельта". Найсильніше від цього різновиду коронавирусу страждають жителі Близького Сходу і Північної Африки, всього ж він зафіксований у 15 з 22 країн Середземноморського регіону.

Тим часом в Європейському союзі вакцинували вже 70% жителів, при цьому 57% громадян вже отримали по два щеплення. Таким чином влада регіону сподіваються, що у європейців виробиться колективний імунітет проти коронавируса.

Стало відомо, що мешканка Італії заразилася COVID-19 за місяць до перших випадків в Ухані. Вчені намагаються знайти жінку, яка може розкрити джерело поширення хвороби.