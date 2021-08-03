"Лукашенко убивает собственных граждан". Депутаты Европарламента обвинили белорусский режим в смерти Шишова

Европейские депутаты назвали смерть главы Белорусского дома в Украине очередным актом международного терроризма со стороны Лукашенко. Расследованием смерти Шишова также займется Bellingcat.

Депутаты Европарламента, которые первыми отреагировали на смерть главы Белорусского дома Виталия Шишова, считают, что в его смерти виноват Александр Лукашенко. Об этом сообщает Европейская правда.

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Пятрас Ауштрявичюс, евродепутат из Литвы, заявил, что "убийство Шишова — акт международного терроризма со стороны Лукашенко".

Виола фон Крамон назвала произошедшее "ночным кошмаром".

"Очередной ночной кошмар. Никто не остается в безопасности. Лукашенко убивает собственный народ", — заявила немецкий политик.

Журналист-исследователь интернет-издания Bellingcat, известного своими расследованиями, Христо Грозев заявил в эфире Эхо Москвы, что смерть Шишова может быть связана с деятельностью спецслужб. Журналист уверен, что Виталий Шишов не совершал самоубийства, а по информации, полученной Bellingcat, в Украине находятся сотрудники "ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине". Bellingcat будут расследовать смерть Шишова, заявил Грозев.

Напомним, глава Белорусского дома в Киеве Виталий Шишов был обнаружен повешенным в Святошинском парке Киева сегодня, 3 августа. О его пропаже стало известно вчера. Как утверждают коллеги Шишова, на его теле были следы побоев. Кроме того, белорус выходил из дома с пустыми руками. Также сообщается, что Шишов знал о предстоящей "ликвидации" и рассказывал, что за ним велась слежка.