"Лукашенко вбиває власних громадян". Депутати Європарламенту звинуватили білоруський режим у смерті Шишова

Європейські депутати назвали смерть глави Білоруського дому в Україні черговим актом міжнародного тероризму з боку Лукашенка. Розслідуванням смерті Шишова також займеться Bellingcat.

Депутати Європарламенту, які першими відреагували на смерть глави Білоруського дому Віталія Шишова, вважають, що в його смерті винен Олександр Лукашенко. Про це повідомляє Європейська правда.

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Пятрас Ауштрявічюс, євродепутат із Литви, заявив, що "вбивство Шишова — акт міжнародного тероризму з боку Лукашенка".

Віола фон Крамон назвала подію "нічним кошмаром".

"Черговий нічний кошмар. Ніхто не залишається в безпеці. Лукашенко вбиває власний народ", — заявила німецька політикиня.

Журналіст-дослідник інтернет-видання Bellingcat, відомого своїми розслідуваннями, Христо Грозєв заявив в ефірі Ехо Москви, що смерть Шишова може бути пов'язана з діяльністю спецслужб. Журналіст упевнений, що Віталій Шишов не чинив самогубства, а за інформацією, отриманою Bellingcat, в Україні знаходяться співробітники "ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, що знаходяться в Україні". Bellingcat будуть розслідувати смерть Шишова, заявив Грозєв.

Нагадаємо, глава Білоруського дому в Києві Віталій Шишов був знайдений повішеним у Святошинському парку Києва сьогодні, 3 серпня. Про його зникнення стало відомо вчора. Як стверджують колеги Шишова, на його тілі були сліди побоїв. Крім того, білорус виходив із дому з порожніми руками. Також повідомляється, що Шишов знав про майбутню "ліквідацію" і розповідав, що за ним велося стеження.