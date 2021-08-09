В Лондоне протестующие против антиковидных ограничений штурмовали студию ВВС (видео)

Произошли стычки с полицией, охраняющей вход в здание. Протесты проходят на фоне дискуссий о необходимости паспортов о вакцинации.

В Лондоне (Великобритания) протестующие против введения антикоронавирусных ограничений пытались штурмовать здание британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации ВВС, сообщает в понедельник, 9 августа Evening Standart.

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"Нам известно о группе демонстрантов, которые, выехав из Шепердс-Буш-Грин около 13:00, теперь собрались возле коммерческого помещения в Вуд-лейн, Уайт-Сити. Никаких арестов не было, но присутствуют офицеры, которые продолжат следить за ситуацией", – сообщили правоохранители.

[ + – ] Сообщение полиции

На своей странице в Instagram организатор акции, общественное движение Official Voice заявило, что "все проблемы" из-за средств массовой информации и призвало своих сторонников к протесту.

[ + – ] Сообщение Official Voice

Социальные сети публикуют видеоролики, на которых запечатлен этот протест, спровоцированный нежеланием молодых жителей страны прививаться от коронавируса.

На кадрах видно, как полиция пытается оттолкнуть протестующих, пытающихся проникнуть в центр.

[ + – ] Беспорядки в Лондоне

19 июля власти Великобритании рекомендовали организаторам массовых мероприятий требовать от посетителей электронные сертификаты о вакцинации, в которых указывается информация о прививке от COVID-19, а также об отрицательном тесте и количестве антител у переболевших.

После этого, 25 июля в результате протестов против вакцинации от коронавируса и введения ковид-пропусков в Лондоне правоохранители задержали шесть человек, получили ранения четверо полицейских.

"Завершились мирные демонстрации в центре Лондона. Было произведено шесть задержаний за целый ряд правонарушений, и, что неприемлемо, четыре офицера полиции получили ранения", – сообщила в Twitter начальник полиции Кэтрин Роупер.

[ + – ] Сообщение Кэтрин Роупер

Напомним, три выходных подряд в Париже и других городах Франции на улицы выходили демонстранты, протестующие против введения "пропуска здоровья". Митингующие требовали отказаться от нововведения, из-за которого практически невозможно куда-либо попасть.

Также во Франции протестующие против обязательной вакцинации от коронавируса 24 июля подрались с правоохранителями.

А в Тунисе протестующие собрались, чтобы потребовать отставки правительства, которое люди винят в ухудшении экономического положения на фоне скачка эпидемии коронавируса.