У Лондоні протестувальники проти антиковідних обмежень штурмували студію ВВС (відео)

Відбулися сутички з поліцією, яка охороняє вхід у будівлю. Протести проходять на тлі дискусій про необхідність паспортів про вакцинацію.

У Лондоні (Великобританія) протестувальники проти введення антикоронавірусних обмежень намагалися штурмувати будівлю британської загальнонаціональної громадської телерадіомовної організації ВПС, повідомляє у понеділок, 9 серпня Evening Standart.

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"Нам відомо про групу демонстрантів, які, виїхавши із Шепердс-Буш-Грін приблизно о 13:00, тепер зібралися біля комерційного приміщення у Вуд-лейн, Вайт-Сіті. Ніяких арештів не було, але присутні офіцери, які продовжать стежити за ситуацією", — повідомили правоохоронці.

[ + – ] Повідомлення поліції

На своїй сторінці в Instagram організатор акції, громадський рух Official Voice заявив, що "всі проблеми" через засоби масової інформації та закликав своїх прихильників до протесту.

[ + – ] Повідомлення Official Voice

Соціальні мережі публікують відеоролики, на яких зображений цей протест, спровокований небажанням молодих жителів країни прищеплюватися від коронавірусу.

На кадрах видно, як поліція намагається відштовхнути протестувальників, які намагаються проникнути в центр.

[ + – ] Заворушення в Лондоні

19 липня влада Великобританії рекомендувала організаторам масових заходів вимагати від відвідувачів електронні сертифікати про вакцинацію, в яких вказується інформація про щеплення від COVID-19, а також про негативний тест і кількість антитіл у перехворілих.

Після цього, 25 липня, внаслідок протестів проти вакцинації від коронавірусу та введення ковід-перепусток у Лондоні правоохоронці затримали 6 осіб, отримали поранення четверо поліцейських.

"Завершилися мирні демонстрації в центрі Лондона. Були здійснені шість затримань за низку правопорушень, і, що є неприйнятним, чотири офіцери поліції отримали поранення", — повідомила в Twitter начальниця поліції Кетрін Роупер.

[ + – ] Повідомлення Кетрін Роупер

Нагадаємо, три вихідних поспіль у Парижі та інших містах Франції на вулиці виходили демонстранти, які протестують проти введення "пропуску здоров'я". Мітингувальники вимагали відмовитися від нововведення, через яке практично неможливо куди-небудь потрапити.

Також у Франції протестувальники проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу 24 липня побилися з правоохоронцями.

А в Тунісі протестувальники зібралися, щоб вимагати відставки уряду, який люди звинувачують у погіршенні економічного становища на тлі стрибка епідемії коронавірусу.