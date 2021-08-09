Юного криптотрейдера застрелили в Porsche, которым он постоянно хвастался в Instagram (фото)

Подобные убийства происходят все чаще из-за того, что биткойн-трейдеры и другие влиятельные люди выставляют в соцсетях напоказ свое богатство.

19-летнего криптотрейдера из Бразилии Уэсли Пессано Сантарена обстреляли и убили в тот момент, когда он проезжал через город Сан-Педро-да-Алдейя, сообщает в понедельник, 9 августа The Sun.

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На кадрах, снятых после того, как Уэсли в очередной раз похвастался своим автомобилем Porsche, молодой человек неподвижно сидит на водительском сиденье своей машины в белой футболке, пропитанной кровью, на шее видно пулевое ранение.

[ + – ] Уэсли Пессано Сантарена

Несмотря на то, что ему было всего 19 лет, Уэсли заработал состояние как криптовалютный трейдер и инвестор минимум за три года. В Instagram он хвалился перед своими подписчиками богатством и дорогим образом, а на канале в YouTube давал советы по трейдингу.

[ + – ] Уэсли Пессано Сантарена [ + – ] Убитый криптотрейдер

Его последним постом в Instagram стала фотография, на которой он сидит на красном Porsche, в котором он и был застрелен, и просматривает пачки денег.

[ + – ] Сообщение Уэсли Пессано Сантарена

Уэсли, живший в соседнем городе Кабу-Фриу, ехал в парикмахерскую в городе Сан-Педро-да-Алдейя, чтобы постричься. Убийство произошло на глазах у прохожих, которые сообщили, что убийцы подъехали на серебристом Volkswagen Voyage.

В полиции говорят, что Уэсли получил как минимум четыре пули, в том числе – одну в голову. Приятель Уэсли в это время находился на пассажирском сиденье и в результате стрельбы был ранен.

Полицейские на данный момент не выяснили личности убийц и возможный мотив преступления. Некоторые местные СМИ утверждают, что убийство произошло из-за "ошибочной идентификации".

По информации издания, подобные убийства происходят из-за того, что банды все чаще нацеливаются на так называемых "хвастающихся инстаграм-биткойн-трейдеров" и влиятельных лиц после того, как они выставляют напоказ свое богатство в соцсетях.

Эксперты полагают, что около 8% людей могут стать целью преступников из-за того, что делятся в социальных сетях своими достижениями и показывают заработанные ценные вещи.

Напомним, 9 августа руандийский беженец явился с повинной за убийство католического священника во Франции.

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А в июле индийский журналист Даниш Сиддикуи получил смертельное ранение во время перестрелки военных Афганистана с талибами.