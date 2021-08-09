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Юного криптотрейдера застрелили в Porsche, которым он постоянно хвастался в Instagram (фото)

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криптотрейдер, убийство, Бразилия,
Место убийства

Подобные убийства происходят все чаще из-за того, что биткойн-трейдеры и другие влиятельные люди выставляют в соцсетях напоказ свое богатство.

19-летнего криптотрейдера из Бразилии Уэсли Пессано Сантарена обстреляли и убили в тот момент, когда он проезжал через город Сан-Педро-да-Алдейя, сообщает в понедельник, 9 августа The Sun.

На кадрах, снятых после того, как Уэсли в очередной раз похвастался своим автомобилем Porsche, молодой человек неподвижно сидит на водительском сиденье своей машины в белой футболке, пропитанной кровью, на шее видно пулевое ранение.

Уэсли Пессано Сантарена, трейдер, убийство,
Уэсли Пессано Сантарена

Несмотря на то, что ему было всего 19 лет, Уэсли заработал состояние как криптовалютный трейдер и инвестор минимум за три года. В Instagram он хвалился перед своими подписчиками богатством и дорогим образом, а на канале в YouTube давал советы по трейдингу.

Уэсли Пессано Сантарена, криптотрейдер, автомобиль,
Уэсли Пессано Сантарена
Уэсли Пессано Сантарена, криптотрейдер, машина,
Убитый криптотрейдер

Его последним постом в Instagram стала фотография, на которой он сидит на красном Porsche, в котором он и был застрелен, и просматривает пачки денег.

Уэсли Пессано Сантарена, Instagram, сообщение,
Сообщение Уэсли Пессано Сантарена

Уэсли, живший в соседнем городе Кабу-Фриу, ехал в парикмахерскую в городе Сан-Педро-да-Алдейя, чтобы постричься. Убийство произошло на глазах у прохожих, которые сообщили, что убийцы подъехали на серебристом Volkswagen Voyage.

В полиции говорят, что Уэсли получил как минимум четыре пули, в том числе – одну в голову. Приятель Уэсли в это время находился на пассажирском сиденье и в результате стрельбы был ранен.

Полицейские на данный момент не выяснили личности убийц и возможный мотив преступления. Некоторые местные СМИ утверждают, что убийство произошло из-за "ошибочной идентификации".

По информации издания, подобные убийства происходят из-за того, что банды все чаще нацеливаются на так называемых "хвастающихся инстаграм-биткойн-трейдеров" и влиятельных лиц после того, как они выставляют напоказ свое богатство в соцсетях.

Эксперты полагают, что около 8% людей могут стать целью преступников из-за того, что делятся в социальных сетях своими достижениями и показывают заработанные ценные вещи.

Напомним, 9 августа руандийский беженец явился с повинной за убийство католического священника во Франции.

7 августа татуировщик Франческо Люпино признался в убийстве украинки Кристины Новак в Италии.

А в июле индийский журналист Даниш Сиддикуи получил смертельное ранение во время перестрелки военных Афганистана с талибами.