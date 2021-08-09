RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Юного криптотрейдера застрелили в Porsche, яким він постійно вихвалявся в Instagram (фото)

46
кріптотрейдер, вбивство, Бразилія,
Місце вбивства

Подібні вбивства відбуваються все частіше через те, що біткойн-трейдери й інші впливові люди виставляють в соцмережах напоказ своє багатство.

19-річного криптотрейдера з Бразилії Веслі Пессано Сантарена обстріляли й убили в той момент, коли він проїжджав через місто Сан-Педро-да-Алдея, повідомляє у понеділок, 9 серпня The Sun.

На кадрах, знятих після того, як Веслі вкотре похвалився своїм автомобілем Porsche, молодик нерухомо сидить на водійському сидінні своєї машини в білій футболці, просоченій кров'ю, на шиї видно кульове поранення.

Уеслі Пессано Сантарен, трейдер, вбивство,
Веслі Пессано Сантарен

Незважаючи на те, що йому було всього 19 років, Веслі заробив статки як криптовалютний трейдер та інвестор мінімум за три роки. В Instagram він хвалився перед своїми підписниками багатством і дорогим образом, а на каналі в YouTube давав поради з трейдингу.

Уеслі Пессано Сантарен, кріптотрейдер, автомобіль,
Веслі Пессано Сантарен
Уеслі Пессано Сантарен, кріптотрейдер, машина,
Убитий криптотрейдер

Його останнім дописом в Instagram стала фотографія, на якій він сидить на червоному Porsche, в якому він і був застрелений, і переглядає пачки грошей.

Уеслі Пессано Сантарен, Instagram, повідомлення,
Повідомлення Веслі Пессано Сантарен

Веслі, який мешкав у сусідньому місті Кабо-Фріу, їхав у перукарню в місті Сан-Педро-да-Алдея, щоб постригтися. Убивство сталося на очах у перехожих, які повідомили, що вбивці під'їхали на сріблястому Volkswagen Voyage.

У поліції кажуть, що Веслі отримав як мінімум чотири кулі, зокрема — одну в голову. Приятель Веслі в цей час знаходився на пасажирському сидінні й унаслідок стрілянини був поранений.

Поліцейські наразі не з'ясували особи вбивць і можливий мотив злочину. Деякі місцеві ЗМІ стверджують, що вбивство сталося через "помилкову ідентифікацію".

За інформацією видання, подібні вбивства відбуваються через те, що банди все частіше націлюються на так званих "інстаграм-біткоїн-трейдерів, які вихваляються" і впливових осіб після того, як вони виставляють напоказ своє багатство в соцмережах.

Експерти вважають, що приблизно 8% людей можуть стати ціллю злочинців через те, що діляться в соціальних мережах своїми досягненнями і показують зароблені цінні речі.

Нагадаємо, 9 серпня руандійський біженець з'явився з повинною за вбивство католицького священика у Франції.

7 серпня татуювальник Франческо Люпін зізнався в убивстві українки Христини Новак в Італії.

А в липні індійський журналіст Даніш Сіддікі отримав смертельне поранення під час перестрілки військових Афганістану з талібами.