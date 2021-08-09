Юного криптотрейдера застрелили в Porsche, яким він постійно вихвалявся в Instagram (фото)

Подібні вбивства відбуваються все частіше через те, що біткойн-трейдери й інші впливові люди виставляють в соцмережах напоказ своє багатство.

19-річного криптотрейдера з Бразилії Веслі Пессано Сантарена обстріляли й убили в той момент, коли він проїжджав через місто Сан-Педро-да-Алдея, повідомляє у понеділок, 9 серпня The Sun.

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На кадрах, знятих після того, як Веслі вкотре похвалився своїм автомобілем Porsche, молодик нерухомо сидить на водійському сидінні своєї машини в білій футболці, просоченій кров'ю, на шиї видно кульове поранення.

[ + – ] Веслі Пессано Сантарен

Незважаючи на те, що йому було всього 19 років, Веслі заробив статки як криптовалютний трейдер та інвестор мінімум за три роки. В Instagram він хвалився перед своїми підписниками багатством і дорогим образом, а на каналі в YouTube давав поради з трейдингу.

[ + – ] Веслі Пессано Сантарен [ + – ] Убитий криптотрейдер

Його останнім дописом в Instagram стала фотографія, на якій він сидить на червоному Porsche, в якому він і був застрелений, і переглядає пачки грошей.

[ + – ] Повідомлення Веслі Пессано Сантарен

Веслі, який мешкав у сусідньому місті Кабо-Фріу, їхав у перукарню в місті Сан-Педро-да-Алдея, щоб постригтися. Убивство сталося на очах у перехожих, які повідомили, що вбивці під'їхали на сріблястому Volkswagen Voyage.

У поліції кажуть, що Веслі отримав як мінімум чотири кулі, зокрема — одну в голову. Приятель Веслі в цей час знаходився на пасажирському сидінні й унаслідок стрілянини був поранений.

Поліцейські наразі не з'ясували особи вбивць і можливий мотив злочину. Деякі місцеві ЗМІ стверджують, що вбивство сталося через "помилкову ідентифікацію".

За інформацією видання, подібні вбивства відбуваються через те, що банди все частіше націлюються на так званих "інстаграм-біткоїн-трейдерів, які вихваляються" і впливових осіб після того, як вони виставляють напоказ своє багатство в соцмережах.

Експерти вважають, що приблизно 8% людей можуть стати ціллю злочинців через те, що діляться в соціальних мережах своїми досягненнями і показують зароблені цінні речі.

Нагадаємо, 9 серпня руандійський біженець з'явився з повинною за вбивство католицького священика у Франції.

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