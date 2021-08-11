Украинские спасатели в Греции уберегли жилой дом, сады и постройки от масштабных пожаров

Десятки пожарных работали на северной части греческого острова Эвия. Им, в частности, удалось спасти оливковые и инжирные сады.

Украинские пожарные, которые прибыли в Грецию для тушения масштабных лесных пожаров, продолжают свою работу — им удалось спасти от огня жилой дом, хозяйственные постройки, ульи и сады. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По словам представителей ведомства, во вторник, 10 августа, 100 украинских спасателей провели работы на территории Северной Эвии, неподалеку от г. Каматриадес: они локализовали низовой пожар по кромке около 4 500 метров и ликвидировали отдельные ячейки возгорания на площади 1,2 гектара. Также специалисты локализовали верховой пожар на площади 900 квадратных метров.

В ходе работ пожарные спасли от огня жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, а также 23 гектара оливкового и инжирного сада. Работы по ликвидации пожаров продолжаются.

Напомним, украинские пожарные прибыли в Грецию для тушения лесных возгораний 6 июля. Уже на следующий день они спасли от пожара две деревни — Спатари и Метохи.

Ранее из-за пожаров власти эвакуировали жителей пригородов Афин. В результате происшествия были разрушены или повреждены более 200 домов.