Українські рятувальники в Греції вберегли житловий будинок, сади і споруди від масштабних пожеж

Десятки пожежних працювали на північній частині грецького острова Евія. Їм, зокрема, вдалося врятувати оливкові й інжирні сади.

Українські пожежники, які прибули до Греції для гасіння масштабних лісових пожеж, продовжують свою роботу — їм вдалося врятувати від вогню житловий будинок, господарські будівлі, вулики і сади. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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За словами представників відомства, у вівторок, 10 серпня, 100 українських рятувальників провели роботи на території Північної Евії, неподалік від м. Каматріадес: вони локалізували низову пожежу по кромці майже 4 500 метрів і ліквідували окремі осередки загоряння на площі 1,2 га. Також фахівці локалізували верхову пожежу на площі 900 квадратних метрів.

У процесі робіт пожежники врятували від вогню житловий будинок, 2 господарські будівлі, 13 вуликів, а також 23 га оливкового й інжирного садів. Роботи з ліквідації пожеж продовжуються.

Нагадаємо, українські пожежники прибули до Греції для гасіння лісових загорянь 6 липня. Вже наступного дня вони врятували від пожежі два села — Спатару та Метохія.

Раніше через пожежі влада евакуювала жителів передмість Афін. Унаслідок події були зруйновані або пошкоджені більше 200 будинків.