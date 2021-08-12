Наводнение в Турции унесло жизни шести человек, вода сметает автомобили и разрушает дома

Двое из жертв погибли в результате оползня, спровоцированного сильным ливнем. Местные жители ищут пропавшую без вести 85-летнюю женщину

По меньшей мере шесть человек погибли в результате масштабного наводнения в Черноморском регионе Турции. Еще один человек на данный момент считается пропавшим без вести. Об этом со ссылкой на заявления турецких властей сообщает издание Hurriyet.

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По данным журналистов, все погибшие проживали в провинции Кастамону. Двое из них стали жертвами оползня, спровоцированного наводнением в районе Чатальзайтин. Спасатели продолжают поиск пострадавших, также в некоторых районах региона проводится эвакуация.

Так, специалисты спасли 19 жителей Аянджика, которые застряли в своих домах из-за сильных дождей. Их эвакуировали двумя вертолетами. Помимо этого спасатели эвакуировали деревню Авдуллу с населением около 70 человек.

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В Улусе провинции Бартын, одном из наиболее пострадавших от паводков районов, 85-летняя Арифе Унал пропала без вести после разрушения ее дома. Местные жители вместе с береговой охраной и спасателями продолжают ее поиски.

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Помимо этого наводнение повредило жилые дома и здания предприятий, вода сметает автомобили с места.

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Спасатели также сообщают, что в около двенадцати деревнях в районе Улус паводки привели к отключению электроэнергии.

Чиновники района Синоп сообщили, что проливные дожди будут продолжаться и сегодня, в связи с чем они призвали местных жителей о возможных наводнениях и оползнях.

Министр окружающей среды и урбанизации Турции Мурат Курум заявил, что работа по оценке ущерба от наводнения будет завершена после их окончания.

"Надеюсь, мы найдет пропавшую Арифе Унал как можно скорее и сделаем шаги, чтобы излечить раны наших граждан", — сказал чиновник.

Напомним, вчера мы сообщали о 13 пострадавших в результате наводнения в Турции. Катаклизм начался спустя всего несколько недель после того, как в стране бушевали масштабные лесные пожары.

Также Фокус рассказывал, как в июле на центр Китая обрушились мощные паводки, унесшие жизни по меньшей мере 12 человек.