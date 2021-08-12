Повінь у Туреччині забрала життя шести осіб, вода змітає автомобілі та руйнує будинки
Двоє з жертв загинули в результаті зсуву, спровокованого сильною зливою. Місцеві жителі шукають зниклу безвісти 85-річну жінку
Щонайменше шестеро людей загинули в результаті масштабної повені в Чорноморському регіоні Туреччини. Ще одна людина наразі вважається зниклою безвісті. Про це з посиланням на заяви турецької влади повідомляє видання Hurriyet.
За даними журналістів, усі загиблі проживали в провінції Кастамону. Двоє з них стали жертвами зсуву, спровокованого повінню в районі Чатальзайтін. Рятувальники продовжують пошук постраждалих, також у деяких районах регіону проводиться евакуація.
Так, фахівці врятували 19 жителів Аянджика, які застрягли в своїх будинках через сильні дощі. Їх евакуювали двома вертольотами. Крім цього, рятувальники евакуювали село Авдуллу з населенням близько 70 осіб.
В Улус провінції Бартин, одному з найбільш постраждалих від паводків районів, 85-річна Аріфі Унал пропала безвісти після руйнування її будинку. Місцеві жителі разом із береговою охороною та рятувальниками продовжують її пошуки.
Крім цього, повінь пошкодила житлові будинки та будівлі підприємств, вода змітає автомобілі з місця.
Рятувальники також повідомляють, що в близько дванадцяти селах у районі Улус паводки призвели до відключення електроенергії.
Чиновники району Синоп повідомили, що проливні дощі триватимуть і сьогодні, у зв'язку з чим вони попередили місцевих жителів про можливі повені та зсуви.
Міністр навколишнього середовища та урбанізації Туреччини Мурат Курум заявив, що робота з оцінки збитків від повені буде завершена після її закінчення.
"Сподіваюся, ми знайдемо зниклу Аріфі Унал якомога швидше та зробимо кроки, щоб вилікувати рани наших громадян", — сказав чиновник.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли про 13 постраждалих у результаті повені в Туреччині. Катаклізм почався через кілька тижнів після того, як у країні вирували масштабні лісові пожежі.
Також Фокус розповідав, як у липні на центр Китаю обрушилися потужні паводки, що забрали життя щонайменше 12 осіб.