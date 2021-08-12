Повінь у Туреччині забрала життя шести осіб, вода змітає автомобілі та руйнує будинки

Двоє з жертв загинули в результаті зсуву, спровокованого сильною зливою. Місцеві жителі шукають зниклу безвісти 85-річну жінку

Щонайменше шестеро людей загинули в результаті масштабної повені в Чорноморському регіоні Туреччини. Ще одна людина наразі вважається зниклою безвісті. Про це з посиланням на заяви турецької влади повідомляє видання Hurriyet.

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За даними журналістів, усі загиблі проживали в провінції Кастамону. Двоє з них стали жертвами зсуву, спровокованого повінню в районі Чатальзайтін. Рятувальники продовжують пошук постраждалих, також у деяких районах регіону проводиться евакуація.

Так, фахівці врятували 19 жителів Аянджика, які застрягли в своїх будинках через сильні дощі. Їх евакуювали двома вертольотами. Крім цього, рятувальники евакуювали село Авдуллу з населенням близько 70 осіб.

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В Улус провінції Бартин, одному з найбільш постраждалих від паводків районів, 85-річна Аріфі Унал пропала безвісти після руйнування її будинку. Місцеві жителі разом із береговою охороною та рятувальниками продовжують її пошуки.

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Крім цього, повінь пошкодила житлові будинки та будівлі підприємств, вода змітає автомобілі з місця.

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Рятувальники також повідомляють, що в близько дванадцяти селах у районі Улус паводки призвели до відключення електроенергії.

Чиновники району Синоп повідомили, що проливні дощі триватимуть і сьогодні, у зв'язку з чим вони попередили місцевих жителів про можливі повені та зсуви.

Міністр навколишнього середовища та урбанізації Туреччини Мурат Курум заявив, що робота з оцінки збитків від повені буде завершена після її закінчення.

"Сподіваюся, ми знайдемо зниклу Аріфі Унал якомога швидше та зробимо кроки, щоб вилікувати рани наших громадян", — сказав чиновник.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли про 13 постраждалих у результаті повені в Туреччині. Катаклізм почався через кілька тижнів після того, як у країні вирували масштабні лісові пожежі.

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