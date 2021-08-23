Папа Римский может отречься от престола, – СМИ
По информации источников из Ватикана состояние здоровья Франциска "тяжелое и дегенеративное".
Папа Римский Франциск подумывает об отставке, пишет итальянское издание Libero, ссылаясь на собственные источники в Ватикане.
"Слухи о сенсационном отречении Папы от престола становятся все более настойчивыми, также ходят слухи о неизбежном конклаве", – сообщают источники.
Libero напоминает, что, в декабре 2021 года Франциску исполнится 85 лет. Причину его возможного отречения связывают с состоянием здоровья понтифика.
4 июля Папа перенес операцию и даже врачи хотели бы, чтобы Франциск больше оставался в больнице, чтобы не допустить рецедива болезни и иметь возможность провести другие обследования его здоровья.
Сайт "Il Sismografo", считающийся близким к Ватикану, описал состояние Папы как "тяжелое и дегенеративное".
Владелец сайта Луис Бадилла выразил сомнения, касающиеся пресс-релизов о состоянии здоровья Папы в связи с тем, что они всегда подписываются пресс-службой Ватикана, а не врачами.
Ранее Папа Римский Франциск в своем видеообращении призвал людей вакцинироваться от коронавируса сертифицированными препаратами, назвав вакцинацию "актом любви".
Напомним, 4 июля понтифик лег в римскую клинику имени Джемелли, где ему провели плановую операцию в связи с симптоматичным стенозом (дивертикулярная болезнь кишечника).
Перед этим врачи советовали папе Римскому сесть на диету для облегчения его ишиаса. Они считают, что избавление от лишнего веса облегчит понтифику боли в спине.
Также известно, где понтифик намерен умереть и быть похороненным.