Папа Римський може відректися від престолу, — ЗМІ

За інформацією джерел з Ватикану стан здоров'я Франциска "важкий і дегенеративний".

Папа Римський Франциск подумує про відставку, пише італійське видання Libero, посилаючись на власні джерела у Ватикані.

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"Чутки про сенсаційне зречення Папи від престолу стають все більш наполегливими, також ходять чутки про неминучий конклав", — повідомляють джерела.

Libero нагадує, що, в грудні 2021 року Франциску виповниться 85 років. Причину його можливого зречення пов'язують зі станом здоров'я понтифіка.

4 липня Папа переніс операцію і навіть лікарі хотіли б, щоб Франциск більше залишався в лікарні, щоб не допустити рецедивів хвороби і мати можливість провести інші обстеження його здоров'я.

Сайт "Il Sismografo", що вважається близьким до Ватикану, описав стан Папи як "важкий і дегенеративний".

Власник сайту Луїс Баділла висловив сумніви, що стосуються прес-релізів про стан здоров'я Папи в зв'язку з тим, що вони завжди підписуються прес-службою Ватикану, а не лікарями.

Раніше Папа Римський Франциск в своєму відеозверненні закликав людей вакцинуватися від коронавіруса сертифікованими препаратами, назвавши вакцинацію "актом любові".

Нагадаємо, 4 липня понтифік ліг в римську клініку імені Джемеллі, де йому провели планову операцію в зв'язку з симптоматичним стенозом (дивертикулярна хвороба кишечника).

Перед цим лікарі радили папі Римському сісти на дієту для полегшення його ішіасу. Вони вважають, що позбавлення від зайвої ваги полегшить понтифіку болі в спині.

Також відомо, де понтифік має намір померти і бути похованим.