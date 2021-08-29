В России сеть доставки суши "Ебидоеби" заставили извиниться за рекламу с темнокожим (фото)

"День недели – суббота" (перевод названия сети суши-баров с японского) удалила рекламу из-за обвинений в "пропаганде мультикультурализма".

Российская сеть суши-баров "Ебидоеби" в середине августа обнародовала рекламу, на которой темнокожий мужчина поедал роллы в окружении светлокожих девушек, пишет Gazeta.ru.

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Националисты из неформальной организации "Мужское государство" выразили недовольство этой рекламой — и заспамили сеть баров, а ее основателю начали угрожать физической расправой.

В итоге "Ебидоеби" удалила фотографию, спровоцировавшую конфликт, и извинилась перед своими клиентами.

[ + – ] Реклама "Ебидоеби"

"Ебидоеби" и "Мужское государство": как развивался конфликт

14 августа сервис "Ебидоеби" (в переводе с японского – "День недели – суббота") обнародовал на своих страницах в социальных сетях рекламную фотографию, на которой темнокожий мужчина в окружении светлокожих девушек ест роллы (смотрите выше).

24 августа сеть опубликовала еще одну фотографию, на которой тот же темнокожий мужчина ест роллы, но на этот раз в одиночестве.

[ + – ] Рекламное фото "Ебидоеби"

После этого в группе "ВКонтакте" красноярского филиала данной сети руководство "Ебидоеби" начали обвинять в "пропаганде мультикультурализма", а девушек, снимавшихся для рекламы, обозвали "чернильницами".

[ + – ] Угрозы в адрес руководства

В Telegram-канале основателя "Мужского государства" Владислава Позднякова появилось сообщение, в котором он призвал своих сторонников оформлять фейковые левые заказы для затруднения работы службы доставки суши-баров.

[ + – ] Фейковый заказ суши Фото: Скриншот

Кроме того, Поздняков показал скриншот переписки с администрацией "Ебидоеби", в которой он угрожает, что 80 тысяч человек (участники движения "Мужское государство", – Ред.) "с удовольствием уберут любое желание проталкивать чернокожих".

[ + – ] Сообщение Владислава Позднякова

По словам сооснователя "Ебидоеби" Константина Зимена, неизвестные опубликовали в Telegram-канале Позднякова его личный номер телефона, в связи с чем ему массово начали поступать угрозы физической расправы.

В результате красноярский филиал "Ебидоеби" принял решение извиниться за возникшую ситуацию, а фотографии, вызвавшие резонанс, были удалены из соцсетей.

"От лица всей компании хотим принести извинения перед русской нацией за то, что задели русских нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху", – сказано в заявлении "Ебидоеби".

[ + – ] Извинения "Ебидоеби"

Что такое "Мужское государство"

"Мужское государство" — незарегистрированное движение, которое позиционирует себя представителями "национал-патриархата". Члены движения против фенимизма, ЛГБТ и межрасовых браков.

Участников движения неоднократно обвиняли в травле представителей сексменьшинств и женщин. Основателя общества Владислава Позднякова в 2018 году осудили на два года условно за возбуждение ненависти к женщинам. Но в 2019 году эту статью уголовного кодекса РФ частично декриминализировали, в связи с чем приговор был отменен.

Фокус писал о том, что в России разгорелся скандал вокруг рекламы сети супермаркетов "Вкусвилл", в которой приняла участие лесбийская пара. После шумихи, поднятой консервативной общественностью, рекламу сняли с показа, а "Вкусвилл" извинился.

Напомним, компания Snickers запустила в Испании скандальную телевизионную рекламу, в которой блогер Алесси Гибаджа превращается в бородатого мужчину, откусив мороженое. После волны критики гомофобную рекламу удалили.

В августе прошлого года пиццерия из Ровно попала в скандал из-за рекламы. По сюжету их рекламного ролика, белокожая женщина сидела в окружении пяти темнокожих актеров и пробовала из их рук пиццу.

А в Одессе "Львівська реберня" отправила Екатерину II в Ростов, а русский язык проткнула гвоздем. Агрессивная реклама вызвала скандал и спровоцировала критику со стороны жителей города.