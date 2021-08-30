Ураган "Ида" обрушился на Луизиану: кадры последствий стихии (фото, видео)

Дамбы в штате выдержали разрушительный натиск стихии, а над восстановлением подачи электроэнергии трудятся более 20 тысяч человек.

Тропический ураган "Ида" потерял часть своего удара над юго-западом Миссисипи, как обрушился на берег в Луизиане, но все еще может вызвать сильное наводнение, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

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Согласно предварительным отчетам, дамбы, установленные для снижения риска наводнений, оказались в рабочем состоянии. Однако ураган оставил без электричества десятки тысяч домов.

[ + – ] Поваленное дерево [ + – ] Разрушенный дом [ + – ] Ураган повалил электростолбы [ + – ] Полностью разрушенное здание [ + – ] Река вышла из берегов

"Более 20 тысяч монтеров будут работать над восстановлением глубоко поврежденных линий электропередач", – сообщила директор по связям с общественностью губернатора Луизианы Шона Сэнфорд.

[ + – ] Затопленные ураганом участки земли

Президент США Джо Байден объявил о серьезной катастрофе в штате, заказав федеральную помощь для поддержки усилий по восстановлению более чем двух десятков пострадавших от урагана приходов.

[ + – ] Разрушенное ураганом здание

Отсутствие электроэнергии в больнице региональной системы здравоохранения Тибодо в округе Лафурш (к юго-западу от Нового Орлеана), вынудило медицинских работников вручную помогать коронавирусным пациентам дышать от респираторов, так как аппараты ИВЛ отключились.

[ + – ] Стихийное бедствие в Луизиане

В течение 12 часов после выхода на берег "Ида" проложила разрушительную тропу, которая затопила большую часть береговой линии штата, сообщает Национальный центр по ураганам США.

[ + – ] Вышедшая из берегов Миссисипи

Напомним, в воскресенье, 29 августа на побережье штата Луизиана (США) обрушился ураган четвертой категории "Ида", при этом скорость ураганного ветра уже достигла более 150 миль в час.

К утру стало известно, что "Ида" обесточила больше миллиона человек и стал причиной гибели местного жителя, на которого в результате сильного ветра упало дерево.

Кроме того, из-за урагана "Ида" на юге США поменяла направление течения река Миссисипи.