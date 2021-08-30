UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Ураган "Ида" обрушился на Луизиану: кадры последствий стихии (фото, видео)

1441
Ида, ураган, разрушения,
Фото: соцсети | Последствия урагана

Дамбы в штате выдержали разрушительный натиск стихии, а над восстановлением подачи электроэнергии трудятся более 20 тысяч человек.

Тропический ураган "Ида" потерял часть своего удара над юго-западом Миссисипи, как обрушился на берег в Луизиане, но все еще может вызвать сильное наводнение, сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

Согласно предварительным отчетам, дамбы, установленные для снижения риска наводнений, оказались в рабочем состоянии. Однако ураган оставил без электричества десятки тысяч домов.

Ида, ураган, дерево,
Поваленное дерево
Ида, ураган, дом,
Разрушенный дом
Ида, ураган, столб,
Ураган повалил электростолбы
Ида, ураган, здание,
Полностью разрушенное здание
Ида, ураган, река,
Река вышла из берегов
Ида, ураган, дерево,
Ида, ураган, дом,
Ида, ураган, столб,
Ида, ураган, здание,
Ида, ураган, река,

"Более 20 тысяч монтеров будут работать над восстановлением глубоко поврежденных линий электропередач", – сообщила директор по связям с общественностью губернатора Луизианы Шона Сэнфорд.

Затопленные ураганом участки земли

Президент США Джо Байден объявил о серьезной катастрофе в штате, заказав федеральную помощь для поддержки усилий по восстановлению более чем двух десятков пострадавших от урагана приходов.

Разрушенное ураганом здание

Отсутствие электроэнергии в больнице региональной системы здравоохранения Тибодо в округе Лафурш (к юго-западу от Нового Орлеана), вынудило медицинских работников вручную помогать коронавирусным пациентам дышать от респираторов, так как аппараты ИВЛ отключились.

Стихийное бедствие в Луизиане

В течение 12 часов после выхода на берег "Ида" проложила разрушительную тропу, которая затопила большую часть береговой линии штата, сообщает Национальный центр по ураганам США.

Вышедшая из берегов Миссисипи

Напомним, в воскресенье, 29 августа на побережье штата Луизиана (США) обрушился ураган четвертой категории "Ида", при этом скорость ураганного ветра уже достигла более 150 миль в час.

К утру стало известно, что "Ида" обесточила больше миллиона человек и стал причиной гибели местного жителя, на которого в результате сильного ветра упало дерево.

Кроме того, из-за урагана "Ида" на юге США поменяла направление течения река Миссисипи.