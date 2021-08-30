Ураган "Іда" обрушився на Луїзіану: кадри наслідків стихії (фото, відео)

Дамби в штаті витримали руйнівний натиск стихії, а над відновленням подачі електроенергії працюють понад 20 тисяч осіб.

Тропічний ураган "Іда" втратив частину свого удару над південним заходом Міссісіпі, коли обрушився на берег в Луїзіані, але все ще може викликати сильну повінь, повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр ураганів США.

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Згідно з попередніми звітами, дамби, встановлені для зниження ризику повеней, виявилися в робочому стані. Однак ураган залишив без електрики десятки тисяч будинків.

[ + – ] повалене дерево [ + – ] зруйнований будинок [ + – ] Ураган повалив електростовпи [ + – ] Повністю зруйнована будівля [ + – ] Річка вийшла з берегів

"Понад 20 тисяч монтерів працюватимуть над відновленням глибоко пошкоджених ліній електропередач", — повідомила директорка зі зв'язків з громадськістю губернатора Луїзіани Шона Сенфорд.

[ + – ] Затоплені ураганом ділянки землі

Президент США Джо Байден оголосив про серйозну катастрофу в штаті, замовивши федеральну допомогу для підтримки зусиль з відновлення більш ніж двох десятків постраждалих від урагану парафій.

[ + – ] Зруйнований ураганом будинок

Відсутність електроенергії в лікарні регіональної системи охорони здоров'я Тібодо в окрузі Лафурш (на північний захід від Нового Орлеана) змусила медичних працівників вручну допомагати коронавірусним пацієнтам дихати від респіраторів, оскільки апарати ШВЛ відключилися.

[ + – ] Стихійне лихо в Луїзіані

Протягом 12 годин після виходу на берег "Іда" проклала руйнівну стежку, яка затопила велику частину берегової лінії штату, повідомляє Національний центр з ураганів США.

[ + – ] Міссісіпі, яка вийшла з берегів

Нагадаємо, в неділю, 29 серпня, на узбережжя штату Луїзіана (США) обрушився ураган четвертої категорії "Іда", при цьому швидкість ураганного вітру вже сягнула понад 150 миль на годину.

До ранку стало відомо, що "Іда" знеструмила більше мільйона чоловік і стала причиною загибелі місцевого жителя, на якого в результаті сильного вітру впало дерево.

Крім того, через ураган "Іда" на півдні США змінила напрямок течії річка Міссісіпі.