В Шотландии могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Инициатором выступила Шотландская национальная партия, из-за которой правительство страны намерено провести рабочую реформу.

Правительство Шотландии намерено провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на некоторых предприятиях. План по постепенному введению сокращенной недели был в предвыборной программе Шотландской национальной партии, победившей на выборах в мае 2021 года. Об этом информирует издание The Scotsman

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"Пилотный план позволит нам лучше понять возможные последствия планирующегося далее общенационального перехода на сокращенное рабочее время", — заявили в правительстве Шотландии. При этом в качестве компенсации предприятиям, где планируют провести эксперимент, выплатят 10 млн фунтов стерлингов, а заработная плата рабочих сохранится на прежнем уровне. Какие именно производства будут задействованы в эксперименте пока не известно.

Инициативу поддержали более 90% работающих шотландцев. По мнению правительства, рабочая реформа может помочь сохранить больше рабочих мест, улучшить условия труда и повысить работоспособность сотрудников.

Как сообщает издание, ряд фирм уже перешли на "четырехдневку". Компания UPAC Group из Глазго недавно объявила, что испытательный период оказался настолько успешным, что все сотрудники будут переведены на четырехдневную рабочую неделю. Также строительная компания из Эдинбурга Orocco объявила об аналогичном шаге.

Напомним, что практика четырехдневной рабочей недели не нова и для других стран. В Новой Зеландии в условиях пандемии проводили исследования, в результате которых, по свидетельству сотрудников университета в Окленде, эффективность труда увеличилась на 20%.

Исландия развернула свою программу по сокращению рабочей недели еще в 2015 году. 86% работающих сейчас заняты по 4,5 дня в неделю.

Испания также запустила пилотный проект по сокращению еженедельной работы: около 200 компаний обязались ввести 32-часовую рабочую неделю.

Тем временем власти Япония рассматривают возможность сокращения рабочего времени, чтобы бороться с хронической усталостью сотрудников и нездоровой культурой сверхурочной работы.

Также мы сообщали об отношении правительства Китая к весьма популярной в стране системе "996", по которой сотрудники компаний вынуждены работать по 12 часов 6 дней в неделю.