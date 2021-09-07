У Шотландії можуть ввести чотириденний робочий тиждень

Ініціатором виступила Шотландська національна партія, через яку уряд країни має намір провести робочу реформу.

Уряд Шотландії має намір провести експеримент з введення чотириденного робочого тижня на деяких підприємствах. План з поступового запровадження скороченого тижня був у передвиборчій програмі Шотландської національної партії, яка перемогла на виборах у травні 2021 року. Про це інформує видання The Scotsman.

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"Пілотний план дозволить нам краще зрозуміти можливі наслідки запланованого надалі загальнонаціонального переходу на скорочений робочий час", — заявили в уряді Шотландії. При цьому в ролі компенсації підприємствам, де планують провести експеримент, виплатять 10 млн фунтів стерлінгів, а заробітна плата робітників збережеться на колишньому рівні. Які саме виробництва будуть залучені в експерименті, поки не відомо.

Ініціативу підтримали понад 90% працівників-шотландців. На думку уряду, робоча реформа може допомогти зберегти більше робочих місць, поліпшити умови праці і підвищити працездатність співробітників.

Як повідомляє видання, ряд фірм уже перейшли на "чотириденку". Компанія UPAC Group з Глазго нещодавно оголосила, що випробувальний період виявився настільки успішним, що всі співробітники будуть переведені на чотириденний робочий тиждень. Також будівельна компанія з Единбурга Orocco оголосила про аналогічний крок.

Нагадаємо, що практика чотириденного робочого тижня не нова і для інших країн. У Новій Зеландії в умовах пандемії проводили дослідження, у результаті яких, за свідченням співробітників університету в Окленді, ефективність праці збільшилася на 20%.

Ісландія розгорнула свою програму зі скорочення робочого тижня ще у 2015 році. 86% працівників наразі зайняті по 4,5 дні на тиждень.

Іспанія також запустила пілотний проект зі скорочення щотижневої роботи: близько 200 компаній зобов'язалися ввести 32-годинний робочий тиждень.

Тим часом влада Японії розглядає можливість скорочення робочого часу, щоб боротися з хронічною втомою співробітників і нездоровою культурою понаднормової роботи.

Також ми повідомляли про ставлення уряду Китаю до вельми популярної в країні системи "996", за якою співробітники компаній змушені працювати по 12 годин 6 днів на тиждень.