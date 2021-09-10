"Просто приступили к работе": талибы отменили инаугурацию своего правительства 11 сентября

Ранее в СМИ заявляли, что "Талибан" хочет официально приступить к власти в 20-ю годовщину теракта в США.

Движение "Талибан" отменило инаугурацию (официальную церемонию начала работы) сформированного ими правительства Афганистана. Об этом 10 сентября сообщил в Twitter член Комиссии движения по культуре Инамуллах Самангани.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По его словам, церемония была отменена еще несколько дней назад. "Руководство "Исламского эмирата Афганистан" объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", – написал Самангани.

Он не сказал, будет ли церемония вообще проведена.

Зато Самангани назвал беспочвенными слухами информацию о том, что церемония была назначена на 11 сентября.

Информация о том, что инаугурация нового правительства Афганистана запланирована на 11 сентября, в ряде СМИ появилась 9 сентября.

Отметим, что 11 сентября 2001 года террористы нанесли удар по США, направив пассажирские самолеты на здания в Нью-Йорке и Вашингтоне. Эти события стали поводом для американской операции в Афганистане, которая закончилась только 10 дней назад.

В СМИ писали, что такое совпадение дат не случайное, это своего рода пощечина американской администрации.

Писали и о том, что на инаугурацию приглашены представители России, Ирана, Китая, Катара, Турции и Пакистана. Однако в Кремле быстро заявили, что Москва не будет принимать участия в церемонии ни в каком качестве.

Состав правительства талибы объявили 7 сентября. Вопреки ожиданиям, один из основателей движения Абдул Гани Барадар не стал его главой, а занял пост вице-премьера.

Кто такой мулла Барадар, Фокус рассказывал в отдельной статье.

Ранее талибы обещали, что в правительство войдут представители разных политических сил. Пока все объявленные члена кабинета являются представителями "Талибана".