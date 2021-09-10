"Просто взялися до роботи": таліби скасували інавгурацію свого уряду 11 вересня

Раніше в ЗМІ заявляли, що "Талібан" хоче офіційно взятися до влади в 20-ту річницю теракту в США.

Рух "Талібан" скасував інавгурацію (офіційну церемонію початку роботи) сформованого ними уряду Афганістану. Про це 10 вересня повідомив у Twitter член Комісії руху по культурі Інамуллах Самангані.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, церемонія була скасована ще кілька днів тому. "Керівництво "Ісламського емірату Афганістан" оголосило частину кабінету, і він вже взявся до роботи", — написав Самангані.

Він не сказав, чи буде церемонія взагалі проведена.

Зате Самангані назвав безпідставними чутками інформацію про те, що церемонія була призначена на 11 вересня.

Інформація про те, що інавгурація нового уряду Афганістану запланована на 11 вересня, у низці ЗМІ з'явилася 9 вересня.

Зазначимо, що 11 вересня 2001 року терористи завдали удару по США, спрямувавши пасажирські літаки на будівлі в Нью-Йорку та Вашингтоні. Ці події стали приводом для американської операції в Афганістані, яка закінчилася тільки 10 днів тому.

У ЗМІ писали, що такий збіг дат не випадковий, це свого роду ляпас американській адміністрації.

Писали і про те, що на інавгурацію запрошені представники Росії, Ірану, Китаю, Катару, Туреччини і Пакистану. Однак у Кремлі швидко заявили, що Москва не братиме участі в церемонії.

Склад уряду таліби оголосили 7 вересня. Усупереч очікуванням, один із засновників руху Абдул Гані Барадар не став його головою, а зайняв пост віце-прем'єра.

Хто такий мулла Барадар, Фокус розповідав в окремій статті.

Раніше таліби обіцяли, що в уряд увійдуть представники різних політичних сил. Поки всі оголошені члени кабінету є представниками "Талібану".