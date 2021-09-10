В Камеруне выпал снег, власти называют осадки "проклятием" (видео)
По мнению министра юстиции Жана де Дье Момо, природное "проклятие" может уничтожить сельское хозяйство, которое является источником обогащения населения.
В четверг, 9 сентября, в населенных пунктах Бана и Баку, расположенных на западе африканской страны Камерун, наблюдалось необычное для этого региона метеорологическое явление — там выпал снег. Толщина покрова достигла 0,05 миллиметра. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщила государственная телерадиокомпания Камеруна CRTV в своем Twitter.
По словам мэра Баны Жана-Батиста Санга, выпадение снега связано с изменением климата. Он добавил, что в четверг снег и град повредили крыши домов, заблокировали движение городского транспорта, также пострадали плантации.
В свою очередь министр юстиции страны Жан де Дье Момо назвал снег "проклятием", которое "уничтожит сельское хозяйство — главный источник обогащения населения".
В это время камерунцы были крайне удивлены увидеть снег на своих улицах и активно делились в социальных сетях фотографиями и видео необычного явления.
Напомним, в этом году снег выпал также в Южной Африке. Там столбики термометров опускались до рекордной отметки в почти -10 градусов.
Тем временем в Испании уже несколько дней бушуют лесные пожары. В результате было уничтожено более 3 гектаров леса, эвакуированы около 1000 человек.