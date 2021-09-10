У Камеруні випав сніг, влада називає опади "прокляттям" (відео)
На думку міністра юстиції Жана де Дьє Момо, природне "прокляття" може знищити сільське господарство, яке є джерелом збагачення населення.
У четвер, 9 вересня, в населених пунктах Бана і Баку, розташованих на заході африканської країни Камерун, спостерігалося незвичайне для цього регіону метеорологічне явище — там випав сніг. Товщина покриву досягла 0,05 міліметрів. Про це в п'ятницю, 10 вересня, повідомила державна телерадіокомпанія Камеруну CRTV у своєму Twitter.
За словами мера Бани Жана-Батіста Санга, випадіння снігу пов'язане зі зміною клімату. Він додав, що в четвер сніг і град пошкодили дахи будинків, заблокували рух міського транспорту, також постраждали плантації.
Зі свого боку міністр юстиції країни Жан де Дьє Момо назвав сніг "прокляттям", яке "знищить сільське господарство — головне джерело збагачення населення".
У цей час камерунці були вкрай здивовані побачити сніг на своїх вулицях та активно ділилися в соціальних мережах фотографіями і відео незвичайного явища.
Нагадаємо, цьогоріч сніг випав також у Південній Африці. Там стовпчики термометрів опускалися до рекордної позначки — майже -10 градусів.
Тим часом в Іспанії вже кілька днів вирують лісові пожежі. Унаслідок було знищено понад 3 гектари лісу, евакуйовані понад 1 000 осіб.