"Наше поведение хорошее, мы вежливые", - талиб, убивший "слишком много людей, чтобы сосчитать"

Боевик движения "Талибан" улыбаясь заявил, что начал воевать против "неверных" еще когда у него не росла борода. Он подчеркнул, что не жалеет об убийствах, поскольку "это был джихад".

Хафез Султан Ахмед, заместитель командующего захватившего власть в Афганистане движения "Талибан", заявил, что "их поведение сейчас очень хорошее". На вопрос же сколько человек он убил боевик затруднился ответить, подчеркнув, что "их слишком много, чтобы сосчитать". Об этом Хафез Султан Ахмед сказал в интервью изданию SkyNews.

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"Мы вежливы, наши манеры хорошие, и наше поведение значительно улучшилось. Мы намного лучше, чем предыдущее правительство. Кабул теперь в безопасности", — заявил 30-летний талиб журналистам.

Боевик рассказал, что начал бороться с "неверными", то есть западными войсками, которые вторглись в Афганистан в 2001 году, 14 лет назад.

"Когда я только начал воевать я даже не мог отрастить бороду", — сказал мужчина, улыбаясь.

Талиб подчеркнул, что не знает сколько человек убил, сославшись на то, что "это была война".

"Это был джихад — Священная война — и в исламе мы не сожалеем об убийствах. Если бы у меня было сто жизней и даже если бы меня разнесло на куски, мы все равно готовы отдать свои жизни за ислам… моя самая большая радость и мои самые приятные моменты в жизни были когда я совершал джихад против неверных", — подчеркнул талиб.

Также Хафез Султан Ахмед рассказал, что однажды рядом с ним и его товарищами упала и не взорвалась вражеская бомба, после чего боевики сделали пять мин и уничтожили пять бронемашин противника.

"Казалось, что он испытывал особую гордость за убийство своих врагов той же бомбой, нацеленной на него и его товарищей", — отмечают журналисты SkyNews.

Отметим, ранее талибы планировали провести 11 сентября, на 20-ю годовщину теракта в США, инаугурацию своего правительства в Афганистане. Впрочем, позже они отказались от этой идеи, заявив, что новая власть "просто приступила к работе".

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как поменялась жизнь в Афганистане с приходом к власти представителей движения "Талибан".