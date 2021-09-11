"Наша поведінка хороша, ми ввічливі", — таліб, який убив "занадто багато людей, щоб порахувати"

Бойовик руху "Талібан" посміхаючись заявив, що почав воювати проти "невірних" ще коли у нього не росла борода. Він підкреслив, що не шкодує про вбивства, оскільки "це був джихад".

Хафез Султан Ахмед, заступник командувача руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заявив, що "їхня поведінка зараз дуже гарна". На питання ж скільки людей він убив бойовик не зміг відповісти, підкресливши, що "їх дуже багато, щоб порахувати". Про це Хафез Султан Ахмед сказав в інтерв'ю виданню SkyNews.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Ми ввічливі, наші манери хороші, і наша поведінка значно покращилася. Ми набагато краще, ніж попередній уряд. Кабул тепер в безпеці", — заявив 30-річний таліб журналістам.

Бойовик розповів, що почав боротися з "невірними", тобто західними військами, які вторглися в Афганістан у 2001 році, 14 років тому.

"Коли я тільки почав воювати я навіть не міг відростити бороду", — сказав чоловік, посміхаючись.

Таліб підкреслив, що не знає скільки людей вбив, пославшись на те, що "це була війна".

"Це був джихад — Священна війна — і в ісламі ми не шкодуємо про вбивства. Якби у мене було сто життів і навіть якби мене рознесло на шматки, ми все одно готові віддати свої життя за іслам… моя найбільша радість і мої найбільш приємні моменти в житті були коли я робив джихад проти невірних ", — підкреслив таліб.

Також Хафез Султан Ахмед розповів, що одного разу поруч з ним і його товаришами впала і не вибухнула ворожа бомба, після чого бойовики зробили п'ять мін і знищили п'ять бронемашин противника.

"Здавалося, що він відчував особливу гордість за вбивство своїх ворогів тієї ж бомбою, яка була націлена на нього і його товаришів", — зазначають журналісти SkyNews.

Відзначимо, раніше таліби планували провести 11 вересня, на 20-ту річницю теракту в США, інавгурацію свого уряду в Афганістані. Втім, пізніше вони відмовилися від цієї ідеї, заявивши, що нова влада "просто приступила до роботи".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як змінилося життя в Афганістані з приходом до влади представників руху "Талібан".