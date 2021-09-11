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Во Франции массовые протесты против COVID-сертификатов переросли в драки с полицией (видео)

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Протесты во Франции, 11 сентября
Фото: скриншот | Протесты антивакцинаторов во Франции

Противники "паспортов здоровья" использовали петарды, правоохранители, в свою очередь, применяли слезоточивый газ. В Тулузе на демонстрантов напала группа неизвестных.

В субботу, 11 сентября, в центре Парижа состоялось сразу четыре массовых протестных акции против введенных во Франции "паспортов здоровья" (COVID-паспортов или же COVID-сертификатов). Мирные шествия вскоре переросли в драки с полицейскими, сообщает местное издание Le Figaro.

Правоохранители ожидали, что участниками акций будет около 30 тысяч человек. Больше всего сил правоохранители сосредоточили возле Елисейских полей и авеню Ваграм.

Впрочем, в префектуре не одобрили проведение акции на авеню Ваграм в часы, когда того требовали организаторы. Когда на месте появились протестующие между ними и правоохранителями начались столкновения.

Сообщается, что некоторые из демонстрантов бросали петарды. Правоохранители же, в свою очередь, применяли слезоточивый газ.

В соцсетях публиковали видео столкновений между протестующими и полицией и в ходе других митингов против COVID-сертификатов. Судя по видео, некоторые демонстранты были задержаны.

Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября
Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября
Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября
Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября
Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября

В Тулузе же, где также проходил митинг противников "паспортов здоровья", на участников шествия напала группа неизвестных.

Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября

Примечательно, что в Париже и других городах Франции выходят на демонстрации против COVID-паспортов уже девятую субботу подряд. 11 сентября среди организаторов акций были близкие к "желтым жилетам" активисты и Флориан Филиппо, бывший соратник ультраправой националистки Марин Ле Пен.

COVID-сертификаты во Франции распространяются на новые сферы жизни страны. Так, начиная с 30 августа сотрудники общепитов, торговых центров и салонов красоты вынуждены появляться на работе лишь с "паспортами здоровья". Чтобы получить такой документ человек должен вакцинироваться или сдать тест на коронавирус, который действителен лишь три дня.

Напомним, 1 августа на протестные акции против "паспортов здоровья" во Франции вышли более 200 тысяч человек. Шествия также переросли в драки, что закончилось ранениями полицейских и арестами демонстрантами.

24 июля в акциях участвовали более 160 тысяч человек. В ходе демонстрации в полицейских бросали бутылки, брусчатку и предметы мебели.