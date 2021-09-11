Во Франции массовые протесты против COVID-сертификатов переросли в драки с полицией (видео)

Противники "паспортов здоровья" использовали петарды, правоохранители, в свою очередь, применяли слезоточивый газ. В Тулузе на демонстрантов напала группа неизвестных.

В субботу, 11 сентября, в центре Парижа состоялось сразу четыре массовых протестных акции против введенных во Франции "паспортов здоровья" (COVID-паспортов или же COVID-сертификатов). Мирные шествия вскоре переросли в драки с полицейскими, сообщает местное издание Le Figaro.

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Правоохранители ожидали, что участниками акций будет около 30 тысяч человек. Больше всего сил правоохранители сосредоточили возле Елисейских полей и авеню Ваграм.

Впрочем, в префектуре не одобрили проведение акции на авеню Ваграм в часы, когда того требовали организаторы. Когда на месте появились протестующие между ними и правоохранителями начались столкновения.

Сообщается, что некоторые из демонстрантов бросали петарды. Правоохранители же, в свою очередь, применяли слезоточивый газ.

В соцсетях публиковали видео столкновений между протестующими и полицией и в ходе других митингов против COVID-сертификатов. Судя по видео, некоторые демонстранты были задержаны.

[ + – ] Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября

[ + – ] Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября

[ + – ] Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября

[ + – ] Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября

[ + – ] Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября

В Тулузе же, где также проходил митинг противников "паспортов здоровья", на участников шествия напала группа неизвестных.

[ + – ] Простесты против "паспортов здоровья" во Франции, 11 сентября

Примечательно, что в Париже и других городах Франции выходят на демонстрации против COVID-паспортов уже девятую субботу подряд. 11 сентября среди организаторов акций были близкие к "желтым жилетам" активисты и Флориан Филиппо, бывший соратник ультраправой националистки Марин Ле Пен.

COVID-сертификаты во Франции распространяются на новые сферы жизни страны. Так, начиная с 30 августа сотрудники общепитов, торговых центров и салонов красоты вынуждены появляться на работе лишь с "паспортами здоровья". Чтобы получить такой документ человек должен вакцинироваться или сдать тест на коронавирус, который действителен лишь три дня.

Напомним, 1 августа на протестные акции против "паспортов здоровья" во Франции вышли более 200 тысяч человек. Шествия также переросли в драки, что закончилось ранениями полицейских и арестами демонстрантами.

24 июля в акциях участвовали более 160 тысяч человек. В ходе демонстрации в полицейских бросали бутылки, брусчатку и предметы мебели.