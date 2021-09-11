У Франції масові протести проти COVID-сертифікатів переросли в бійки з поліцією (відео)

Противники "паспортів здоров'я" використовували петарди, правоохоронці, своєю чергою, застосовували сльозогінний газ. У Тулузі на демонстрантів напала група невідомих.

У суботу, 11 вересня, в центрі Парижа відбулося відразу чотири масових протестних акції проти введених у Франції "паспортів здоров'я" (COVID-паспортів або ж COVID-сертифікатів). Мирні ходи незабаром переросли в бійки з поліцейськими, повідомляє місцеве видання Le Figaro.

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Правоохоронці очікували, що учасниками акцій буде близько 30 тисяч осіб. Найбільше сил правоохоронці зосередили біля Єлисейських полів і авеню Ваграм.

Втім, в префектурі не схвалили проведення акції на авеню Ваграм в години, коли того вимагали організатори. Коли на місці з'явилися протестувальники між ними та правоохоронцями почалися зіткнення.

Повідомляється, що деякі з демонстрантів кидали петарди. Правоохоронці ж, своєю чергою, застосовували сльозогінний газ.

У соцмережах публікували відео сутичок між протестувальниками та поліцією і в ході інших мітингів проти COVID-сертифікатів. Судячи з відео, деякі демонстранти були затримані.

[ + – ] Простести проти "паспортів здоров'я" у Франції 11 вересня

[ + – ] Простести проти "паспортів здоров'я" у Франції 11 вересня

[ + – ] Простести проти "паспортів здоров'я" у Франції 11 вересня

[ + – ] Простести проти "паспортів здоров'я" у Франції 11 вересня

[ + – ] Простести проти "паспортів здоров'я" у Франції 11 вересня

У Тулузі ж, де також проходив мітинг противників "паспортів здоров'я", на учасників ходи напала група невідомих.

[ + – ] Простести проти "паспортів здоров'я" у Франції 11 вересня

Примітно, що в Парижі та інших містах Франції виходять на демонстрації проти COVID-паспортів вже дев'яту суботу поспіль. 11 вересня серед організаторів акцій були близькі до "жовтим жилетам" активісти та Флоріан Філіппо, колишній соратник ультраправої націоналістки Марін Ле Пен.

COVID-сертифікати у Франції поширюються на нові сфери життя країни. Так, починаючи з 30 серпня співробітники закладів громадського харчування, торгових центрів і салонів краси змушені з'являтися на роботі лише з "паспортами здоров'я". Щоб отримати такий документ людина повинна вакцинуватися або здати тест на коронавірус, який дійсний лише три дні.

Нагадаємо, 1 серпня на протестні акції проти "паспортів здоров'я" у Франції вийшли понад 200 тисяч людей. Ходи також переросли в бійки, що закінчилося пораненнями поліцейських і арештами демонстрантів.

24 липня в акціях брали участь понад 160 тисяч осіб. В ході демонстрації в поліцейських кидали пляшки, бруківку і предмети меблів.