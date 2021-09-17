Единогласно. В Сербии приняли закон о защите кириллицы

Законопроект предусматривает использование кириллицы в госструктурах, СМИ, а также льготы для частных компаний, которые переведут на нее все делопроизводство.

Народная скупщина Сербии (парламент, — Фокус) приняла закон "Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма". Об этом сообщает сербское издание Klix.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Законопроект был принят единогласно, все присутствовавшие депутаты (191 человек) проголосовали "За". Документ приняли в День сербского единства, свободы и национального флага. Аналогичный законопроект был принят и в парламенте Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины по инициативе президента Милорада Додика. Однако там документ отправят на рассмотрение в Конституционный суд из-за недовольства боснийцев.

"Уверен, что народные депутаты и парламент внесли отличный вклад в празднование Дня сербского единства, свободы и национального флага", — заявил после голосования спикер Народной скупщины Ивица Дачич.

Согласно требованиям закона, СМИ, госпредприятия, и ТВ должны использовать кириллицу. Закон также предусматривает налоговые льготы для частных компаний, которые переведут все делопроизводство на кириллицу.

Вопрос о сохранении кирилличного алфавита и о возможности перехода на латиницу актуален и в Украине. Фокус разбирался, latynka для Украины — это отрыв от "Московии" или укрепление "русского мира". В этом смысле пример Сербии может оказаться полезным. Как пишут в издании, соцопросы показывают, что в Сербии 47% населения используют латиницу, а 36% — кириллицу. Однако это данные за 2014 год.

Напомним, секретарь СНБО Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. По его мнению это будет фундаментальное изменение.

Замглавы "Слуги народа" Евгения Кравчук раскритиковала идею Данилова заявив, что переход на латиницу будет на руку производителям русскоязычного контента в Украине.