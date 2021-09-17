Одноголосно. У Сербії ухвалили закон про захист кирилиці

Законопроєкт передбачає використання кирилиці в держструктурах, ЗМІ, а також пільги для приватних компаній, які переведуть на неї все діловодство.

Народна скупщина Сербії (парламент, — Фокус) ухвалила закон "Про вживання сербської мови в суспільному житті та про захист і збереження кириличного письма". Про це повідомляє сербське видання Klix.

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Законопроєкт був ухвалений одноголосно, всі присутні депутати (191 осіб) проголосували "За". Документ ухвалили в День сербської єдності, свободи і національного прапора. Аналогічний законопроєкт був ухвалений і в парламенті Республіки Сербської, що входить до складу Боснії і Герцеговини з ініціативи президента Мілорада Додіка. Однак там документ відправлять на розгляд до Конституційного суду через невдоволення боснійців.

"Упевнений, що народні депутати і парламент зробили відмінний внесок у святкування Дня сербської єдності, свободи і національного прапора", — заявив після голосування спікер Народної скупщини Івиця Дачич.

Згідно з вимогами закону, ЗМІ, держпідприємства, і ТБ повинні використовувати кирилицю. Закон також передбачає податкові пільги для приватних компаній, які переведуть все діловодство на кирилицю.

Питання про збереження кириличного алфавіту та про можливість переходу на латиницю актуальне і в Україні. Фокус розбирався, latynka для України — це відрив від "Московії" або зміцнення "русского мира". У цьому сенсі приклад Сербії може виявитися корисним. Як пишуть у виданні, соцопитування показують, що в Сербії 47% населення використовують латиницю, а 36% — кирилицю. Однак це дані за 2014 рік.

Нагадаємо, секретар РНБО Данілов виступив за перехід української мови на латиницю. На його думку це буде фундаментальна зміна.

Заступниця голови "Слуги народу" Євгенія Кравчук розкритикувала ідею Данілова заявивши, що перехід на латиницю буде на руку виробникам російськомовного контенту в Україні.