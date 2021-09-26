"Им бы на Олимпийских играх выступать". Путина и Шойгу едва не сбило стадо оленей (видео)

Путешествие по природному заказнику едва не стало для Владимира Путина последним, ведь тяжелые животные бежали с огромной скоростью.

Стадо оленей едва не столкнулось с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу во время отдыха в тайге. Об этом политики рассказали российским журналистам на камеру.

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По словам Владимира Путина, "огромные маралы" (вид оленей) чуть не сбили их с Сергеем Шойгу, двигаясь на большой скорости. Президент РФ отметил длинные прыжки животных, которые очень его впечатлили:

"Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого".

Маралы — это самый распространенный вид оленей в мире, они обитают в лесостепных зонах, граничащих с лесами. Взрослая особь может вырастать в длину до 2,5 метра и набирать вес более 300 килограммов.

Во время путешествия по природному заказнику Владимир Путин и Сергей Шойгу прогулялись по лесу с шестами, ловили рыбу, прокатились на катере и заночевали на свежем воздухе. Министр обороны посмеялся над нарисованным камином в палатке президента и обратил внимание на ее большие размеры — в ответ глава государства отшутился: "Надо лучше работать". Как оказалось, очаг изображен на полотне инфракрасного обогревателя, который использовали для отопления.

Ранее Владимир Путин признался, что в детстве бросил бокс из-за сломанного носа. После неудачной тренировки он решил выбрать более безопасный вид спорта и увлекся борьбой (самбо и дзюдо).

Накануне спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что мешает встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, беседу невозможно организовать из-за "нежелания" Украины выполнять минские соглашения.

Фокус также разбирался, зачем Зеленскому и Путину нужна потенциально провальная встреча. Об их разговоре снова заговорили после визита украинского президента к американскому коллеге Джо Байдену.