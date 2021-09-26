"Їм би на Олімпійських іграх виступати". Путіна і Шойгу ледь не збило стадо оленів (відео)

Подорож по природному заповіднику ледь не стала для Володимира Путіна останньою, адже важкі тварини бігли з величезною швидкістю.

Стадо оленів ледь не зіткнулося з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром оборони Сергієм Шойгу під час відпочинку в тайзі. Про це політики розповіли російським журналістам на камеру.

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За словами Володимира Путіна, крупні марали (вид оленів) ледь не збили їх з Сергієм Шойгу, рухаючись на величезній швидкості. Президент РФ зазначив довгі стрибки тварин, які дуже його вразили:

"Ось їм на Олімпійських іграх виступати, рівних не було нікого".

Марали — це найпоширеніший вид оленів в світі, вони живуть в лісостепових зонах, що межують з лісами. Доросла особина може виростати в довжину до 2,5 метра і набирати вагу понад 300 кілограмів.

Під час подорожі по природному заповіднику Володимир Путін і Сергій Шойгу прогулялися по лісі з жердинами, ловили рибу, прокотилися на катері і заночували на свіжому повітрі. Міністр оборони посміявся над намальованим каміном в наметі президента і звернув увагу на її великі розміри — у відповідь глава держави віджартувався: "Треба краще працювати". Як виявилося, вогнище зобразили на полотні інфрачервоного обігрівача, який використовували для опалення.

Раніше Володимир Путін зізнався, що в дитинстві кинув бокс через зламаний носа. Після невдалого тренування він вирішив вибрати більш безпечний вид спорту і захопився боротьбою (самбо і дзюдо).

Напередодні спікер Кремля Дмитро Пєсков розповів, що заважає зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За його словами, бесіду неможливо організувати через "небажання" України виконувати мінські угоди.

Фокус також розбирався, навіщо Зеленському та Путіну потрібна потенційно провальна зустріч. Про їх розмові знову заговорили після візиту українського президента до американського колеги Джо Байдена.