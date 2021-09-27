В России 17 кошек и собак почти три недели ждут спасения в частично разрушенном доме (фото)

В Ногинске Московской области после взрыва бытового газа эвакуировали всех жителей многоэтажки, однако домашние животные остались в здании и хозяев к ним не пускают.

В городе Ногинск (Московская область, Россия), из частично разрушенного в результате взрыва газа жилого дома были эвакуированы все жильцы, однако в здании остались 17 кошек и собак, сообщила в Facebook журналистка Марина Ахмедова.

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По ее словам, домашние животные находятся в полуобвалившемся здании уже 18 дней, однако эвакуировать их опасаются из-за угрозы полного обрушения дома.

Ахмедова добавила, что животные сидят на подоконниках, ожидая помощи от людей, при этом их хозяева со слезами на глазах смотрят на своих домашних питомцев, однако не в силах им помочь.

[ + – ] Кошка на подоконнике, ожидающая спасения

При этом, по утверждению журналистки, администрация Ногинска по неизвестным причинам не желает участвовать в решении данной проблемы и предпочитает не общаться с волонтерами и хозяевами животных.

Взрыв в этой многоэтажке произошел еще 8 сентября, взрывной волной обрушило перекрытия здания с первого по третий этаж, с пятого по третий этаж дом разрушился частично. При этом погибли семь человек, еще 170 жильцов эвакуировали.

Напомним, в июле волонтеры спасли и передали хозяевам кота, выжившего при обрушении жилого дома в Серфсайде (пригород Майами, США).

А в Ужгороде спасли от смерти енота, которого специально замуровали между домами.

Фокус писал о том, что моряки тайского ВМФ спасли четырех рыжих котов с судна, затонувшего у острова Ко Аданг.