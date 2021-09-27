У Росії 17 кішок і собак майже три тижні чекають на порятунок у частково зруйнованому будинку (фото)

У Ногінську Московської області після вибуху побутового газу евакуювали всіх жителів багатоповерхівки, проте домашні тварини залишилися в будівлі і господарів до них не пускають.

У місті Ногінськ (Московська область, Росія), з частково зруйнованого в результаті вибуху газу житлового будинку були евакуйовані всі мешканці, однак, у будівлі залишилися 17 кішок і собак, повідомила у Facebook журналістка Марина Ахмедова.

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За її словами, домашні тварини перебувають у напівзруйнованій будівлі вже 18 днів, проте евакуювати їх побоюються через загрозу повного обвалення будинку.

Ахмедова додала, що тварини сидять на підвіконнях, чекаючи на допомогу від людей, при цьому їхні господарі зі сльозами на очах дивляться на своїх домашніх вихованців, однак, не можуть їм допомогти.

[ + – ] Кішка на підвіконні, яка очікує на порятунок

При цьому, за твердженням журналістки, адміністрація Ногінська з невідомих причин не бажає брати участі у вирішенні цієї проблеми і вважає за краще не спілкуватися з волонтерами та господарями тварин.

Вибух у цій багатоповерхівці стався ще 8 вересня, вибуховою хвилею обрушило перекриття будівлі з першого по третій поверх, з п'ятого по третій поверх будинок зруйнувався частково. При цьому загинули семеро людей, ще 170 мешканців евакуювали.

Нагадаємо, у липні волонтери врятували і передали господарям кота, який вижив під час обвалення житлового будинку в Серфсайді (передмістя Маямі, США).

А в Ужгороді врятували від смерті єнота, якого спеціально замурували між будинками.

Фокус писав про те, що моряки тайського ВМФ врятували чотирьох рудих котів із судна, що затонуло біля острова Ко Аданг.