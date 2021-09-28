Более 40 тысяч подписчиков. Telegram заблокировал итальянский чат антивакцинаторов "Basta Dittatura"

На канале противники вакцинации и COVID-сертификатов публиковали личные данные политиков, чиновников и врачей, к которым они были враждебно настроены.

Кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями Telegram заблокировала канал группы итальянских антивакцинаторов "Basta Dittatura" ("Нет диктатуре"), сообщает во вторник, 28 сентября Quotidiano.

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Доступ к каналу не доступен в социальной сети уже нескольких часов. При попытке входа на канал появляется сообщение: "Этот канал недоступен, так как нарушал правила Telegram".

[ + – ] Сообщение о блокировке

Издание пишет, что на этом канале публиковались номера телефонов итальянских чиновников и врачей, к которым были враждебно настроены противники вакцинации от коронавируса и использования COVID-сертификатов.

В частности, на "Basta Dittatura" можно было найти личные данные губернатора Пьемонта Альберто Сирио и министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Противники вакцинации оперативно создали новый канал "BASTA DITTATURA — PROTESTE", в котором ругают его основателя Павла Дурова, упрекая бизнесмена в том, что Telegram не блокировал в свое время белорусские каналы, распространяющие личную информацию белорусских государственных чиновников.

[ + – ] Критика в адрес Павла Дурова

ANSA напоминает, что на прошлой неделе прокуратура Турина обратилась к администрации Telegram с просьбой заблокировать "Basta Dittatura", а также изъять из меседжера чат с таким же названием.

Напомним, в мае в Италии были арестованы два антипрививочника, которых подозревают в поджоге центров прививок.

Также сообщалось, что в Израиле в сентябре умер от коронавируса известный антивакцинатор Хай Шаулян, который выступал за отказ от вакцинации, призывая своих подписчиков не верить в эпидемию коронавируса.

А в США от осложнений, вызванных COVID-19, скончался ярый антивакцинатор Стивен Хармон, который при жизни неоднократно высмеивал вакцинацию от коронавирусной инфекции.