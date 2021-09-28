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Понад 40 тисяч підписників. Telegram заблокував італійський чат антивакцинаторів "Basta Dittatura"

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Італія, вакцинація, противниця,
Фото: Politico | Противниця вакцинації

На каналі противники вакцинації і COVID-сертифікатів публікували особисті дані політиків, чиновників і лікарів, до яких вони були вороже налаштовані.

Кросплатформенна система миттєвого обміну повідомленнями Telegram заблокувала канал групи італійських антивакцинаторів "Basta Dittatura" ("Ні диктатурі"), повідомляє у вівторок, 28 вересня, Quotidiano.

Доступ до каналу не доступний в соціальній мережі вже декілька годин. Під час спроби входу на канал з'являється повідомлення: "Цей канал недоступний, оскільки порушував правила Telegram".

Basta Dittatura, канал, блокування,
Повідомлення про блокування

Видання пише, що на цьому каналі публікувалися номери телефонів італійських чиновників і лікарів, до яких були вороже налаштовані противники вакцинації від коронавірусу та використання COVID-сертифікатів.

Зокрема, на "Basta Dittatura" можна було знайти особисті дані губернатора П'ємонту Альберто Сіріо та міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Противники вакцинації оперативно створили новий канал "BASTA DITTATURA — PROTESTE", в якому лають його засновника Павла Дурова, дорікаючи бізнесмена в тому, що Telegram не блокував свого часу білоруські канали, які розповсюджують особисту інформацію білоруських державних чиновників.

Критика на адресу Павла Дурова

ANSA нагадує, що минулого тижня прокуратура Турина звернулася до адміністрації Telegram із проханням заблокувати "Basta Dittatura", а також вилучити з меседжера чат із такою ж назвою.

Нагадаємо, в травні в Італії були заарештовані два антивакцинатори, яких підозрюють у підпалі центрів щеплень.

Також повідомлялося, що в Ізраїлі у вересні помер від коронавірусу відомий антивакцинатор Хай Шауляй, який виступав за відмову від вакцинації, закликаючи своїх підписників не вірити в епідемію коронавірусу.

А в США від ускладнень, викликаних COVID-19, помер затятий антивакцинатор Стівен Хармон, який за життя неодноразово висміював вакцинацію від коронавірусної інфекції.