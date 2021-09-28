Понад 40 тисяч підписників. Telegram заблокував італійський чат антивакцинаторів "Basta Dittatura"

На каналі противники вакцинації і COVID-сертифікатів публікували особисті дані політиків, чиновників і лікарів, до яких вони були вороже налаштовані.

Кросплатформенна система миттєвого обміну повідомленнями Telegram заблокувала канал групи італійських антивакцинаторів "Basta Dittatura" ("Ні диктатурі"), повідомляє у вівторок, 28 вересня, Quotidiano.

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Доступ до каналу не доступний в соціальній мережі вже декілька годин. Під час спроби входу на канал з'являється повідомлення: "Цей канал недоступний, оскільки порушував правила Telegram".

[ + – ] Повідомлення про блокування

Видання пише, що на цьому каналі публікувалися номери телефонів італійських чиновників і лікарів, до яких були вороже налаштовані противники вакцинації від коронавірусу та використання COVID-сертифікатів.

Зокрема, на "Basta Dittatura" можна було знайти особисті дані губернатора П'ємонту Альберто Сіріо та міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Противники вакцинації оперативно створили новий канал "BASTA DITTATURA — PROTESTE", в якому лають його засновника Павла Дурова, дорікаючи бізнесмена в тому, що Telegram не блокував свого часу білоруські канали, які розповсюджують особисту інформацію білоруських державних чиновників.

[ + – ] Критика на адресу Павла Дурова

ANSA нагадує, що минулого тижня прокуратура Турина звернулася до адміністрації Telegram із проханням заблокувати "Basta Dittatura", а також вилучити з меседжера чат із такою ж назвою.

Нагадаємо, в травні в Італії були заарештовані два антивакцинатори, яких підозрюють у підпалі центрів щеплень.

Також повідомлялося, що в Ізраїлі у вересні помер від коронавірусу відомий антивакцинатор Хай Шауляй, який виступав за відмову від вакцинації, закликаючи своїх підписників не вірити в епідемію коронавірусу.

А в США від ускладнень, викликаних COVID-19, помер затятий антивакцинатор Стівен Хармон, який за життя неодноразово висміював вакцинацію від коронавірусної інфекції.