На Канарах лава уничтожила уцелевший "чудо-дом"

Владеющие домом пенсионеры подтвердили, что "все разрушено" и признались, что сейчас чувствуют себя опустошенными.

Раскаленная лава из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма полностью поглотила дом, который чудом оставался невредимым в течение нескольких дней после начала извержения. Об этом сообщает ВВС.

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Владельцы "чудо-дома" датская пара Райнер Кок и Инге Бергедорф, которые не посещали виллу с момента начала пандемии, потрясены случившимся.

"Все разрушено. Мы потеряли все на нашем любимом острове. Это очень грустно. Мы с Инге опустошены", — сказал Райнер Кок.

.По словам пенсионеров, если бы вулкан не начал извержение, они бы приехали отдыхать на остров этой осенью.

"В октябре и ноябре мы ездим собирать виноград, который есть на наших виноградниках. Но теперь там ничего не осталось", — сказал Кок.

Что за "чудо-дом"?

Дом был расположен в Эль-Параисо, где вулканом уже были разрушены практически все здания. Но фотограф Альфонсо Эскалеро сфотографировал и выложил в соцсети снимок, где видно, что лава окружила со всех сторон виллу, которая оставалась нетронутой. В сообщении в Instagram Эскалеро написал: "Мы будем искать еще один знак, который не заставит нас терять надежду в эти трудные дни"

Напоминаем, что на острове Ла-Пальма 19 сентября после серии землетрясений началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Вулканическая лава превратила остров в выжженную территорию. Правительство Испании готовится объявить Ла-Пальма зоной катастрофы.