На Канарах лава знищила вцілілий "чудо-будинок"

Володіють будинком пенсіонери підтвердили, що "все зруйновано" та зізналися, що зараз почуваються спустошеними.

Розпечена лава з вулкана Кумбре-Велья на острові Ла-Пальма повністю поглинула будинок, який дивом залишався неушкодженим протягом декількох днів після початку виверження. Про це повідомляє ВВС.

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Власники "чудо-будинку" данська пара Райнер Кок та Інге Бергедорф, які не відвідували віллу з моменту початку пандемії, приголомшені тим, що трапилося.

"Усе зруйновано. Ми втратили все на нашому улюбленому острові. Це дуже сумно. Ми з Інге спустошені", — сказав Райнер Кок.

За словами пенсіонерів, якби вулкан не почав виверження, вони б приїхали відпочивати на острів цієї осені.

"У жовтні та листопаді ми їздимо збирати виноград, який є на наших виноградниках. Але тепер там нічого не залишилося", — сказав Кок.

Що за "чудо-будинок"?

Будинок був розташований в Ель-Параїсо, де вулканом уже були зруйновані практично всі будівлі. Але фотограф Альфонсо Ескалеро сфотографував і виклав у соцмережі знімок, де видно, що лава оточила з усіх боків віллу, яка залишалася незайманою. У повідомленні в Instagram Ескалеро написав: "Ми будемо шукати ще один знак, який не змусить нас втрачати надію в ці важкі дні".

Нагадуємо, що на острові Ла-Пальма 19 вересня після серії землетрусів почалося виверження вулкана Кумбре-Велья.

Вулканічна лава перетворила острів на випалену територію. Уряд Іспанії готується оголосити Ла-Пальму зоною катастрофи.