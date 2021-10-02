Выборы в Грузии: экзитполы отдают победу правящей партии "Грузинская мечта"

На втором месте — оппозиционная партия "Единое национальное движение", которую основал Михаил Саакашвили.

Телевидение в Грузии начало обнародовать результаты первых экзитполов по итогам местных выборов. Как сообщает "Эхо Кавказа", три экзитпола, проведенные по заказу телеканалов "Мтавари", "Формула" и "Имеди", победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". На втором месте — основанная Михеилом Саакашвили партия "Единое национальное движение".

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Результаты экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "Формула" (вся Грузия, по состоянию на 18:00)

"Грузинская мечта" — 46%; "Единое национальное движение" — 33%; "За Грузию" — 6%; "Европейская Грузия" — 2%; "Гирчи – Больше свободы" — 2%.

Результаты экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "Мтавари" (исключительно Тбилиси, по состоянию на 17:00)

"Грузинская мечта" — 38,6%; "Единое национальное движение" — 33%; "За Грузию" — 7,6%; "Гирчи – Больше свободы" — 4.8%; "Лело" — 4%.

Результаты экзитпола, проведенного по заказу телекомпании "Имеди" (вся Грузия, по состоянию на 18:00)

"Грузинская мечта" — 47.6%; "Единое национальное движение" — 27.1%; "За Грузию" — 6.8%; "Лело" — 2.8%; "Гирчи – Больше свободы" — 2.8%.

Фото: Радио Свобода

Выборы в Грузии: предыстория

Как пишет "Украинская правда", оппозиция в Грузии воспринимает местные выборы как референдум доверия к власти. В стране, охваченной политическим кризисом, в апреле 2021 года пришли к соглашению, в соответствии с которым если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет 43% голосов на местных выборах, то будут объявлены досрочные выборы в парламент. Впрочем, позже "Грузинская мечта" из этого соглашения вышла.

Примечательно, что накануне выборов в Грузию из Украины приехал основатель оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-президент страны Михеил Саакашвили. Позже стало известно о том, что Саакашвили арестовали и увезли в тюрьму в Рустави.

Фокус ранее писал о том, что, по словам Саакашвили он прибыл в Грузию перед местными выборами, которые пройдут в этой стране в субботу, 2 октября. Политик подкрепил свои слова соответствующим видео, которое, по его же словам, снято в городе Батуми. Соратники бывшего главы государства обещали показать его публике 3 октября.

В Грузии на Саакашвили заведены уголовные дела, он заочно приговорен к 6 годам тюрьмы.