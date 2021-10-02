Вибори в Грузії: екзитполи віддають перемогу правлячій партії "Грузинська мрія"

На другому місці — опозиційна партія "Єдиний національний рух", яку заснував Міхеїл Саакашвілі.

Телебачення в Грузії почало оприлюднювати результати перших екзитполів за підсумками місцевих виборів. Як повідомляє "Ехо Кавказу", три екзитполи, проведені на замовлення телеканалів "Мтаварі", "Формула" і "Імеді", перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". На другому місці — заснована Міхеїлом Саакашвілі партія "Єдиний національний рух".

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Результати екзитполу, проведеного на замовлення телекомпанії "Формула" (вся Грузія, станом на 18:00)

"Грузинська мрія" — 46%; "Єдиний національний рух" — 33%; "За Грузію" — 6%; "Європейська Грузія" — 2%; "Гірчі — Більше свободи" — 2%.

Результати екзитполу, проведеного на замовлення телекомпанії "мтаваров" (виключно Тбілісі, станом на 17:00)

"Грузинська мрія" — 38,6%; "Єдиний національний рух" — 33%; "За Грузію" — 7,6%; "Гірчі — Більше свободи" — 4.8%; "Лело" — 4%.

Результати екзитполу, проведеного на замовлення телекомпанії "Імеді" (вся Грузія, станом на 18:00)

"Грузинська мрія" — 47.6%; "Єдиний національний рух" — 27.1%; "За Грузію" — 6.8%; "Лело" — 2.8%; "Гірчі — Більше свободи" — 2.8%.

Фото: Радио Свобода

Вибори в Грузії: передісторія

Як пише "Українська правда", опозиція в Грузії сприймає місцеві вибори як референдум довіри до влади. У країні, охопленій політичною кризою, в квітні 2021 року дійшли згоди, відповідно до якої якщо правляча партія "Грузинська мрія" не набере 43% голосів на місцевих виборах, то будуть оголошені дострокові вибори до парламенту. Втім, пізніше "Грузинська мрія" з цієї угоди вийшла.

Примітно, що напередодні виборів до Грузії з України приїхав засновник опозиційної партії "Єдиний національний рух", експрезидент країни Міхеїл Саакашвілі. Пізніше стало відомо про те, що Саакашвілі заарештували і відвезли до в'язниці в Руставі.

Фокус раніше писав про те, що, за словами Саакашвілі він прибув до Грузії перед місцевими виборами, які пройдуть в цій країні в суботу, 2 жовтня. Політик підкріпив свої слова відповідним відео, яке, за його ж словами, знято в місті Батумі. Соратники колишнього глави держави обіцяли показати його публіці 3 жовтня.

У Грузії на Саакашвілі заведені кримінальні справи, він заочно засуджений до 6 років в'язниці.