В ВОЗ дали оптимистичный прогноз о сроках окончания пандемии коронавируса

Представитель организации сравнил COVID-19 с гриппом, заявив, что коронавирусная болезнь останется с человечеством даже после выхода мира из пандемии.

Мир может выйти из пандемии коронавирусной болезни уже в 2022 году. В то же время COVID-19 останется с человечеством как и грипп. Об этом в воскресенье, 17 октября, в интервью белорусскому каналу СТВ заявил руководитель Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

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"Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить", — заявил эксперт.

В качестве примера Клюге привел грипп, вакцины от которого каждый год незначительно меняются для противодействия новым штаммам.

Также представитель ВОЗ выразил мнение, что на данный момент в мире уже достаточно вакцин от коронавируса, чтобы привить всех желающих, а не только тех людей, входящих в группы риска.

"Нужно, чтобы по крайней мере 80-85% населения были вакцинированы, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности", — добавил Клюге.

[ + – ] Заявление Клюге касательно окончания пандемии коронавируса

Напомним, ранее похожий прогноз дал один из основателей Microsoft, бизнесмен Билл Гейтс — он также выразил мнение, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.

Тем временем в ряде областей Украины из-за роста заболеваемости COVID-19 ужесточили карантин. В "красную" зону находятся уже пять регионов. В Национальной академии наук констатировали, что за последнее время количество занятых коек для пациентов с коронавирусом превысило максимальные показатели предыдущих волн эпидемии, а смертность выросла в 2,3 раза.