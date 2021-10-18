У ВООЗ дали оптимістичний прогноз щодо термінів закінчення пандемії коронавірусу

Представник організації порівняв COVID-19 із грипом, заявивши, що коронавірусна хвороба залишиться з людством навіть після виходу світу з пандемії.

Світ може вийти з пандемії коронавірусної хвороби вже у 2022 році. У той же час COVID-19 залишиться з людством, як і грип. Про це в неділю, 17 жовтня, в інтерв'ю білоруському каналу СТВ заявив керівник Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Я оптиміст, вважаю, що наступного року ми вийдемо з пандемії, але, звичайно ж, коронавірус не закінчиться. І, можливо, нам доведеться з ним жити", — заявив експерт.

Як приклад Клюге навів грип, вакцини від якого щороку дещо змінюються для протидії новим штамів.

Також представник ВООЗ висловив думку, що наразі у світі вже досить вакцин від коронавірусу, щоб прищепити всіх охочих, а не тільки тих людей, які входять до груп ризику.

"Потрібно, щоб принаймні 80-85% населення були вакциновані, щоб ми могли почуватися в безпеці", — додав Клюге.

[ + – ] Заява Клюге щодо закінчення пандемії коронавірусу

Нагадаємо, раніше схожий прогноз дав один із засновників Microsoft, бізнесмен Білл Гейтс — він також висловив думку, що пандемія коронавірусу завершиться у 2022 році.

Тим часом у низці областей України через зростання захворюваності COVID-19 посилили карантин. У "червоній" зоні вже п'ять регіонів. У Національній академії наук констатували, що за останній час кількість зайнятих ліжок для пацієнтів із коронавірусом перевищила максимальні показники попередніх хвиль епідемії, а смертність зросла в 2,3 раза.