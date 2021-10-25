В Турции будут судить семерых туристов из РФ по обвинению в поджоге леса (видео)

Россияне уверяют, что не совершали поджога, а проходили мимо места возгорания и пытались его потушить. Однако местные жители их задержали и передали правоохранителям.

В Анталье турецкие правоохранители арестовали семерых граждан России по подозрению в поджоге леса. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на сотрудников генконсульства.

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По словам дипломатов, россиян задержали в субботу, 23 октября, когда они совершали поход по маршруту "Ликийская тропа". Как сообщает агентство Anadolu, туристы развели костер в лесу, вследствие чего возник пожар. Об этом правоохранителям сообщили местные жители, после чего граждан РФ задержали. Огонь удалось потушить при помощи самолета, вертолетов и машин.

Уже на следующий день состоялось заседание суда, россиян отправили под стражу на период досудебного расследования. Дата следующего заседания пока не назначена. Согласно турецкому законодательству ее должны определить не позднее одного месяца с момента задержания, сообщили в дипмиссии.

Один из задержанных, подписанный в Instagram как Дмитрий Коршунов, вчера опубликовал пост, в котором рассказал, что на пути по "Ликийской тропе" он и другие члены группы увидели пожар, попытались его потушить и вызвали экстренную службу.

"По дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму. Бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Консульство отказывается нам помогать, мы едем в тюрьму скоро не будет связи. Я прошу всех предать огласки, наша группа из семи человек арестована", — написал россиянин.

[ + – ] Пост одного из задержанных в Турции

Ранее Фокус подробно писал о том, как этим летом Турцию охватили масштабные лесные пожары, из-за которых властям пришлось эвакуировать туристов.

Ответственность за эти происшествия взяло на себя радикальное оппозиционное движение "Дети огня", признанное в этой стране террористическим.