У Туреччині судитимуть сімох туристів з РФ за звинуваченням у підпалі лісу (відео)

Росіяни запевняють, що не скоювали підпалу, а проходили повз місце загоряння і намагалися його загасити. Однак місцеві жителі їх затримали і передали правоохоронцям.

В Антальї турецькі правоохоронці заарештували сімох громадян Росії за підозрою в підпалі лісу. Про це повідомляє російське агентство РІА Новини з посиланням на співробітників генконсульства.

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За словами дипломатів, росіян затримали в суботу, 23 жовтня, коли вони здійснювали похід за маршрутом "Лікійська стежка". Як повідомляє агентство Anadolu, туристи розвели багаття в лісі, внаслідок чого виникла пожежа. Про це правоохоронцям повідомили місцеві жителі, після чого громадян РФ затримали. Вогонь вдалося загасити за допомогою літака, вертольотів і машин.

Вже на наступний день відбулося засідання суду, росіян відправили під варту на період досудового розслідування. Дата наступного засідання поки не призначена. Згідно з турецьким законодавством її повинні визначити не пізніше одного місяця з моменту затримання, повідомили в дипмісії.

Один із затриманих, підписаний в Instagram як Дмитро Коршунов, вчора опублікував допис, в якому розповів, що на шляху по "Лікійській стежці" він та інші члени групи побачили пожежу, спробували її загасити і викликали екстрену службу.

"Дорогою нас затримали місцеві жителі та викликали жандармів. Унаслідок після розгляду суд призначив арешт і нас відправили до в'язниці. Безкоштовні адвокати не говорять навіть англійською. Консульство відмовляється нам допомагати, ми їдемо до в'язниці, скоро не буде зв'язку. Я прошу всіх надати розголосу, наша група із семи осіб арештована", — написав росіянин.

[ + – ] Допис одного із затриманих у Туреччині

Раніше Фокус докладно писав про те, як цього літа Туреччину охопили масштабні лісові пожежі, через які владі довелося евакуювати туристів.

Відповідальність за ці події взяв на себе радикальний опозиційний рух "Діти вогню", визнаний у цій країні терористичним.