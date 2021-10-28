Захарова пригрозила Украине "трагическими последствиями" после обострения на Донбассе (видео)

По словам российского дипломата, Киев "срывает переговоры для силового возвращения оккупированных территорий".

Россия обвинила Украину в деэскалации конфликта на Донбассе, тиражируя фейк о том, что ВСУ пытались "захватить" село Старомарьевка в "серой" зоне. Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Москва не исключает "дальнейшей деградации ситуации" после действий украинских военнослужащих в зоне проведения ООС

"В последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это серьезным обострением ситуации в зоне конфликта. По сообщениям СМИ, 26 августа (подразумевала 26 октября — ред.) ВСУ предприняли наступательные действия в так называемой "серой зоне" на линии соприкосновения и попытались захватить село Старомарьевка", — заявила Мария Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД РФ также заявила, что на Донбассе увеличилось число обстрелов неподконтрольных Киеву территорий с использованием тяжелой артиллерии. На брифинге Захарова обвинила ВСУ в нарушении режима прекращения огня и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения.

"Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем… Попытки урегулировать силой его (конфликт — ред.) будут иметь самые печальные, непредсказуемые и в целом трагические последствия", — пригрозила Мария Захарова Украине.

[ + – ] Россия обвинила ВСУ в обстрелах на Донбассе и нарушении режима перемирия

Угрозы от МИД РФ в адрес Украины прозвучали после того, как СМИ сообщили об "освобождении" бойцами ВСУ села Старомарьевка в "серой зоне". Штаб ООС опроверг слухи в соцсетях и заверил, что подразделения ВСУ не заходили в населенный пункт Старомарьевка и остаются на своих прежних позициях.

Источники Фокуса в ВСУ также сообщали, что подразделения украинской армии действительно заходили на территорию Старомарьевки. Местные жители также публиковали видео, которое, по их словам, свидетельствует о выводе российско-оккупационных формирований из населенного пункта до предполагаемого наступления ВСУ.