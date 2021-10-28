Захарова пригрозила Україні "трагічними наслідками" після загострення на Донбасі (відео)

За словами російського дипломата, Київ "зриває переговори для силового повернення окупованих територій".

Росія звинуватила Україну в деескалації конфлікту на Донбасі, тиражуючи фейк про те, що ЗСУ намагалися "захопити" село Старомар'ївка у "сірій" зоні. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За її словами, Москва не заперечує "подальшу деградацію ситуації" після дій українських військовослужбовців у зоні проведення ООС.

"В останні дні ми бачимо тривожний, на межі трагічного розвиток подій на південному сході України. Характеризується це серйозним загостренням ситуації в зоні конфлікту. За повідомленнями ЗМІ, 26 серпня (мала на увазі 26 жовтня — ред.) ЗСУ здійснили наступальні дії в так званій "сірій зоні" на лінії зіткнення і спробували захопити село Старомар'ївка", — заявила Марія Захарова під час брифінгу.

Представниця МЗС РФ також заявила, що на Донбасі збільшилася кількість обстрілів непідконтрольних Києву територій із використанням важкої артилерії. На брифінгу Захарова звинуватила ЗСУ у порушенні режиму припинення вогню та цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення.

"Київ свідомо заводить переговори в контактній групі в глухий кут, щоб розв'язати собі руки для повернення Донбасу військовим шляхом... Спроби врегулювати силою його (конфлікт — ред.) матимуть найсумніші, непередбачувані та загалом трагічні наслідки", — пригрозила Марія Захарова Україні.

[ + – ] Росія звинуватила ЗСУ в обстрілах на Донбасі та порушенні режиму перемир'я

Загрози від МЗС РФ на адресу України пролунали після того, як ЗМІ повідомили про "звільнення" бійцями ЗСУ села Старомар'ївка у "сірій зоні". Штаб ООС спростував чутки в соцмережах та запевнив, що підрозділи ЗСУ не заходили до населеного пункту Старомар'ївка та залишаються на своїх колишніх позиціях.

Джерела Фокусу у ЗСУ також повідомляли, що підрозділи української армії дійсно заходили на територію Старомар'ївки. Місцеві жителі також публікували відео, яке, за їхніми словами, свідчить про виведення російсько-окупаційних формувань із населеного пункту до передбачуваного наступу ЗСУ.