Цены на продукты питания в мире побили десятилетний рекорд. Больше всего подорожали зерновые и масло

Растительное масло и пшеница выросли в цене, а мясо и сахар – подешевели

В октябре этого года мировые цены на продовольственные товары превысили максимум, установленный в июле 2011 года. Об этом сказано в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

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В первую очередь подорожали растительные масла и зерновые. По данным FAO, индекс цен на растительное масло составил 184,8 пункта, он вырос на 9,6% по сравнению с сентябрем. Такой показатель объясняется ростом цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла.

Мировые цены на пальмовое масло в октябре росли четвертый месяц подряд из-за опасений по поводу сокращения производства в Малайзии. В стане не хватает рабочей силы. Спрос на пальмовое, соевое и подсолнечное масла вырос в Индии, поскольку власти снизила импортные пошлины на эти продукты. Рост цена на рапсовое масло в организации пояснили нехваткой предложения и спроса.

Кроме этого, в ООН связали увеличение цен на растительные масла с ростом цен на нефть. Так, вчера фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,71% – до 82,42 долл. за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,15% – до 81,27 долл. за баррель. Тем не менее, аналитики Bank of America прогнозируют увеличение стоимости нефти Brent к концу июля следующего года до 120 долл. за баррель.

По информации FAO, индекс цен на зерновые за октябрь увеличился на 3,2%, дойдя до 137,1 пункта. Больше всего подорожала пшеница. Причина – снижение объемов урожая в Канаде, России и США. Ячмень и кукуруза также подорожали из-за роста энергоресурсов.

Reuters отметило, что в ООН снизили прогноз мирового производства зерновых в 2021 году до 2,793 млрд тонн с 2,8 млрд после оценок производства в Иране, Турции и США.

Спрос поддерживался повышенным прогнозом мировой торговли зерновыми до нового рекорда, чему способствовал рост торговли пшеницей.

Молочная продукция выросла в цене не настолько сильно. Индекс цен в октябре на нее поднялся на 2,2%, до 120,7 пункта. Второй месяц растут цены на сливочное масло, обезжиренное и цельное сухое молоко, сказано в отчете.

Цены на мясо снизились на 0,7%, поскольку Китай сократил импорт свинины. Снизились цены и на говядину из-за ситуации на рынке в Бразилии. Мясо птицы стало дороже из-за высокого спроса. Объемы производства продукции увеличиваются медленно, поскольку корм для птиц дорожает, а в Европе фиксируются вспышки птичьего гриппа.

Цены на сахар, по данным FAO, в октябре уменьшились на 1,8%. Шесть месяцев подряд она росла. Международные котировки сахара остаются более чем на 40 % выше, чем в октябре прошлого года на фоне опасений сокращения производства в Бразилии. На снижение цен повлиял ограниченный спрос на сахар и перспективы крупного объема экспорта из Индии и Таиланда.

Напомним, что Минэкономики предупреждало о росте цен на продукты в Украине до конца 2021 года. Из-за увеличения мировых цен на энергоносители понижение уровня инфляции до конца этого и в начале следующего невозможно, отмечали в министерстве.

Фокус писал об увеличении стоимости борщевого набора в Украине. Порция борща стоит более 16 гривен.

Также Фокус сообщал, что если цены на газ будут около $1,2–1,4 тыс. за 1 тыс. кубометров, то хлеб и молочные продукты подорожают на 30–40%.